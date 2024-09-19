https://ria.ru/20240919/dnr-1973629223.html

Белоруссия готова напрямую сотрудничать с ДНР, заявил Лукашенко

Белоруссия готова напрямую сотрудничать с ДНР, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.09.2024

Белоруссия готова напрямую сотрудничать с ДНР, заявил Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с Донецкой народной республикой (ДНР) напрямую и без посредников. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:33

2024-09-19T13:33

2024-09-19T13:35

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здоровье - общество

донецкая народная республика

белоруссия

минск

александр лукашенко

денис пушилин

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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с Донецкой народной республикой (ДНР) напрямую и без посредников. "Я даже удивился, что у нас они еще существуют до сих пор. Мы готовы напрямую с вами сотрудничать", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным в четверг в Минске. По его словам, в ДНР могут рассчитывать на Белоруссию, если увидят в стране что-то необходимое для восстановления и развития своей республики. Пушилин со своей стороны поблагодарил Лукашенко за всестороннюю помощь, в первую очередь, гуманитарного характера. "У нас очень много точек соприкосновения. И это не только общая история, но и видение дальнейшего развития. Это только сильное, благополучное общество, основанное на справедливости. И наша задача - выстроить такие условия, чтобы не стыдно было передать следующим поколениям", - сказал он.

https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html

донецкая народная республика

белоруссия

минск

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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, белоруссия, минск, александр лукашенко, денис пушилин