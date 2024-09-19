https://ria.ru/20240919/diety-1973543752.html

Врач назвала самые опасные для здоровья диеты

Врач назвала самые опасные для здоровья диеты - РИА Новости, 19.09.2024

Врач назвала самые опасные для здоровья диеты

Наиболее опасными для организма диетами являются монодиеты, а также диеты с экстремально низкой калорийностью, до 900 килокалорий в день, рассказала РИА Новости РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T03:34

2024-09-19T03:34

2024-09-19T03:34

общество

экология в россии

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наиболее опасными для организма диетами являются монодиеты, а также диеты с экстремально низкой калорийностью, до 900 килокалорий в день, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "В первую очередь, — это монодиеты, безусловно, при которых в организм поступает только один какой-то питательный элемент. Как правило, это углеводы при часто используемых гречневой, яблочной, арбузной диетах. И таким образом, у нас не поступают в организм белки, которые являются строительным элементом всех клеток организма, и не поступают жиры, которые очень важны для гормональной системы", - сказала Волкова. При этом, исключительно белковая диета также не сделает человека здоровее, тем более в долгосрочной перспективе, так как ежедневный рацион должен состоять из всех питательных элементов, включая и белки, и жиры, и углеводы. "Также опасной считается диета с резко низкой калорийностью, меньше 900 килокалорий в долгосрочной перспективе. Она тоже, как правило, опасна, потому что здесь не хватает энергии для основных процессов жизнедеятельности человека, что повлечёт плохое самочувствие и расстройство пищевого поведения, которое, в конечном итоге, увеличит вес, вместо ожидаемого его снижения", - добавила Волкова.

https://ria.ru/20240806/nauka-1964139755.html

https://ria.ru/20240409/dietolog-1938734095.html

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общество, экология в россии