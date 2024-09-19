Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала самые опасные для здоровья диеты - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/diety-1973543752.html
Врач назвала самые опасные для здоровья диеты
Врач назвала самые опасные для здоровья диеты - РИА Новости, 19.09.2024
Врач назвала самые опасные для здоровья диеты
Наиболее опасными для организма диетами являются монодиеты, а также диеты с экстремально низкой калорийностью, до 900 килокалорий в день, рассказала РИА Новости РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:34
2024-09-19T03:34
общество
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941040314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e040fbb4f5866823acb2f65ff1229d37.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наиболее опасными для организма диетами являются монодиеты, а также диеты с экстремально низкой калорийностью, до 900 килокалорий в день, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "В первую очередь, — это монодиеты, безусловно, при которых в организм поступает только один какой-то питательный элемент. Как правило, это углеводы при часто используемых гречневой, яблочной, арбузной диетах. И таким образом, у нас не поступают в организм белки, которые являются строительным элементом всех клеток организма, и не поступают жиры, которые очень важны для гормональной системы", - сказала Волкова. При этом, исключительно белковая диета также не сделает человека здоровее, тем более в долгосрочной перспективе, так как ежедневный рацион должен состоять из всех питательных элементов, включая и белки, и жиры, и углеводы. "Также опасной считается диета с резко низкой калорийностью, меньше 900 килокалорий в долгосрочной перспективе. Она тоже, как правило, опасна, потому что здесь не хватает энергии для основных процессов жизнедеятельности человека, что повлечёт плохое самочувствие и расстройство пищевого поведения, которое, в конечном итоге, увеличит вес, вместо ожидаемого его снижения", - добавила Волкова.
https://ria.ru/20240806/nauka-1964139755.html
https://ria.ru/20240409/dietolog-1938734095.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941040314_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d116247b5a0a8435cf18e08adfe170e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, экология в россии
Общество, Экология в России
Врач назвала самые опасные для здоровья диеты

Врач Волкова: наиболее опасными для организма являются монодиеты

© iStock.com / AntonioGuillemГрустный подросток с измерительной лентой
Грустный подросток с измерительной лентой - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / AntonioGuillem
Грустный подросток с измерительной лентой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наиболее опасными для организма диетами являются монодиеты, а также диеты с экстремально низкой калорийностью, до 900 килокалорий в день, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
«
"В первую очередь, — это монодиеты, безусловно, при которых в организм поступает только один какой-то питательный элемент. Как правило, это углеводы при часто используемых гречневой, яблочной, арбузной диетах. И таким образом, у нас не поступают в организм белки, которые являются строительным элементом всех клеток организма, и не поступают жиры, которые очень важны для гормональной системы", - сказала Волкова.
Девушка на диете - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ученые выяснили, как диета влияет на печень
6 августа, 09:00
При этом, исключительно белковая диета также не сделает человека здоровее, тем более в долгосрочной перспективе, так как ежедневный рацион должен состоять из всех питательных элементов, включая и белки, и жиры, и углеводы.
"Также опасной считается диета с резко низкой калорийностью, меньше 900 килокалорий в долгосрочной перспективе. Она тоже, как правило, опасна, потому что здесь не хватает энергии для основных процессов жизнедеятельности человека, что повлечёт плохое самочувствие и расстройство пищевого поведения, которое, в конечном итоге, увеличит вес, вместо ожидаемого его снижения", - добавила Волкова.
Девушка на консультации у врача-диетолога - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Врач порекомендовала не садиться на диету весной
9 апреля, 03:04
 
ОбществоЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала