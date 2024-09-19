Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыла, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/dengi-1973533605.html
Эксперт раскрыла, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики
Эксперт раскрыла, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики - РИА Новости, 19.09.2024
Эксперт раскрыла, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики
Власти Таиланда приняли решение начать адресные выплаты малообеспеченным гражданам для поддержки своей экономики. Почему в России такой способ не сработает,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:17
2024-09-19T02:17
экономика
россия
таиланд
государственный университет управления
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49731/69/497316967_0:100:2438:1471_1920x0_80_0_0_55d25e0fe9d4d6e7939af0aeedd1f5cc.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти Таиланда приняли решение начать адресные выплаты малообеспеченным гражданам для поддержки своей экономики. Почему в России такой способ не сработает, рассказала агентству “Прайм” директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.Она рассказала, что из-за спада экономического роста в Таиланде принято решение выплачивать социально незащищенным слоям населения по 10 тысяч бат (около 27,5 тысяч рублей по текущему курсу). Это затронет 14,6 миллиона граждан.Новость вызвала вопросы — а почему в России не принимают такие решения? Во-первых, спада экономики у нас сейчас нет, напротив, она растет темпами выше среднемировых. Во-вторых, нет проблем со спросом, а причины инфляции лежат совсем в другой плоскости. И, наконец, государственная политика в России действует разнонаправленно — с одной стороны, экономику поддерживают за счет льготных кредитов населению (ипотека) и ряда отраслей, с другой стороны, рост ключевой ставки давит на реальный сектор, заключила экономист.
https://ria.ru/20240518/dengi-1946820286.html
россия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49731/69/497316967_0:0:2438:1830_1920x0_80_0_0_74a80ee01f903ee205484436fccd20e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, таиланд, государственный университет управления
Экономика, Россия, Таиланд, Государственный университет управления
Эксперт раскрыла, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики

Экономист Сорокина: в России не раздают деньги из-за устойчивого роста экономики

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти Таиланда приняли решение начать адресные выплаты малообеспеченным гражданам для поддержки своей экономики. Почему в России такой способ не сработает, рассказала агентству “Прайм” директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
Она рассказала, что из-за спада экономического роста в Таиланде принято решение выплачивать социально незащищенным слоям населения по 10 тысяч бат (около 27,5 тысяч рублей по текущему курсу). Это затронет 14,6 миллиона граждан.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Экономист назвал четыре способа уберечь деньги от инфляции
18 мая, 02:15
Новость вызвала вопросы — а почему в России не принимают такие решения? Во-первых, спада экономики у нас сейчас нет, напротив, она растет темпами выше среднемировых. Во-вторых, нет проблем со спросом, а причины инфляции лежат совсем в другой плоскости. И, наконец, государственная политика в России действует разнонаправленно — с одной стороны, экономику поддерживают за счет льготных кредитов населению (ипотека) и ряда отраслей, с другой стороны, рост ключевой ставки давит на реальный сектор, заключила экономист.
 
ЭкономикаРоссияТаиландГосударственный университет управления
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала