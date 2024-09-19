https://ria.ru/20240919/dengi-1973533605.html

Эксперт раскрыла, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики

Эксперт раскрыла, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики - РИА Новости, 19.09.2024

Эксперт раскрыла, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики

Власти Таиланда приняли решение начать адресные выплаты малообеспеченным гражданам для поддержки своей экономики. Почему в России такой способ не сработает,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T02:17

2024-09-19T02:17

2024-09-19T02:17

экономика

россия

таиланд

государственный университет управления

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти Таиланда приняли решение начать адресные выплаты малообеспеченным гражданам для поддержки своей экономики. Почему в России такой способ не сработает, рассказала агентству “Прайм” директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.Она рассказала, что из-за спада экономического роста в Таиланде принято решение выплачивать социально незащищенным слоям населения по 10 тысяч бат (около 27,5 тысяч рублей по текущему курсу). Это затронет 14,6 миллиона граждан.Новость вызвала вопросы — а почему в России не принимают такие решения? Во-первых, спада экономики у нас сейчас нет, напротив, она растет темпами выше среднемировых. Во-вторых, нет проблем со спросом, а причины инфляции лежат совсем в другой плоскости. И, наконец, государственная политика в России действует разнонаправленно — с одной стороны, экономику поддерживают за счет льготных кредитов населению (ипотека) и ряда отраслей, с другой стороны, рост ключевой ставки давит на реальный сектор, заключила экономист.

https://ria.ru/20240518/dengi-1946820286.html

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экономика, россия, таиланд, государственный университет управления