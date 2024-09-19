https://ria.ru/20240919/dagestan-1973623309.html

Дагестан попросил 900 млн руб на строительство дамбы и валов на реке Терек

Дагестан попросил 900 млн руб на строительство дамбы и валов на реке Терек - РИА Новости, 19.09.2024

Дагестан попросил 900 млн руб на строительство дамбы и валов на реке Терек

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова рассмотреть вопрос финансирования... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:19

2024-09-19T13:19

2024-09-19T13:19

республика дагестан

терек

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова рассмотреть вопрос финансирования работ по строительству дамбы и валов на реке Терек ориентировочной стоимостью более 900 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с Козловым. Они, в частности, обсудили проведение мероприятий по строительству берегоукрепительных сооружений и выделения на это субсидий из федерального бюджета. "Абдулмуслимов попросил рассмотреть вопрос финансирования проведения работ по строительству русловыпрямительной дамбы и водооградительных валов на реке Терек по левому берегу ориентировочной стоимостью более 900 миллионов рублей в рамках реализации комплекса мер по проведению противопаводковых и природоохранных мероприятий на территории Дагестана", – говорится в сообщении. В ходе встречи Абдулмуслимов и Козлов также обсудили вопросы строительства в Дагестане мусоросортировочных комплексов и полигонов, рекультивации и ликвидации нескольких несанкционированных свалок, дополнительного водообеспечения Аракумских и Нижне-Терских водоемов в северной зоне республики, реализации переданных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. "Александр Козлов выразил готовность поддержки Республики Дагестан в решении озвученных вопросов. Достигнута договоренность, что в середине октября в Дагестан по поручению федерального министра прибудет группа специалистов Минприроды для изучения и оценки ситуации в населенных пунктах, где требуется проведение берегоукрепительных работ, а также изучения других вопросов в сфере сохранения водных и биологических ресурсов", – добавляется в сообщении. В июле и в августе 2024 года года из-за выпадения обильных осадков на территориях нескольких районов Дагестана произошел существенный подъем уровня воды на реках Чираг-Чай, Гельхен, Курах, Рух, Самур и Джилихур, что привело к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Абдулмуслимов отмечал, что превентивные мероприятия позволили избежать жертв среди населения. По результатам обследования специалисты подтвердили необходимость строительства в шести населенных пунктах берегоукрепительных сооружений и проведения берегоукрепительных работ на указанных реках.

https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970928451.html

https://ria.ru/20240902/dagestan-1970042473.html

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Артем Смирнов

терек, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)