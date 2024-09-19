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Режим ЧС введут в Красноярском крае из-за затяжных дождей
Режим ЧС введут в Красноярском крае из-за затяжных дождей - РИА Новости, 19.09.2024
Режим ЧС введут в Красноярском крае из-за затяжных дождей
Режим ЧС введут в Красноярском крае с 20 сентября из-за погодных условий, которые осложняют ситуацию со сбором урожая, сообщил губернатор региона Михаил Котюков РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:08
2024-09-19T09:08
2024-09-19T09:08
красноярский край
кемеровская область
михаил котюков
экономика
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КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Режим ЧС введут в Красноярском крае с 20 сентября из-за погодных условий, которые осложняют ситуацию со сбором урожая, сообщил губернатор региона Михаил Котюков в своем Telegram-канале. "Несмотря на затяжные дожди, уборочная в крае продолжается… Ситуация в наших сельхозрайонах из-за переувлажнения почвы остаётся сложной. Приняли решение с 20 сентября ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Красноярского края", - написал Котюков. По словам губернатора, режим ЧС позволит получить страховые выплаты и избежать санкций за недостижение показателей при получении мер господдержки. Тем не менее, в регионе аграрии намолотили свыше 1,2 миллионов тонн зерна. Ранее режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями для уборочной кампании ввели в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.
https://ria.ru/20240911/zerno-1972124761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, кемеровская область, михаил котюков, экономика
Красноярский край, Кемеровская область, Михаил Котюков, Экономика
Режим ЧС введут в Красноярском крае из-за затяжных дождей
В Красноярском крае с 20 сентября введут режим ЧС из-за затяжных дождей