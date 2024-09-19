https://ria.ru/20240919/chs-1973558508.html

Режим ЧС введут в Красноярском крае из-за затяжных дождей

Режим ЧС введут в Красноярском крае из-за затяжных дождей - РИА Новости, 19.09.2024

Режим ЧС введут в Красноярском крае из-за затяжных дождей

Режим ЧС введут в Красноярском крае с 20 сентября из-за погодных условий, которые осложняют ситуацию со сбором урожая, сообщил губернатор региона Михаил Котюков РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:08

2024-09-19T09:08

2024-09-19T09:08

красноярский край

кемеровская область

михаил котюков

экономика

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КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Режим ЧС введут в Красноярском крае с 20 сентября из-за погодных условий, которые осложняют ситуацию со сбором урожая, сообщил губернатор региона Михаил Котюков в своем Telegram-канале. "Несмотря на затяжные дожди, уборочная в крае продолжается… Ситуация в наших сельхозрайонах из-за переувлажнения почвы остаётся сложной. Приняли решение с 20 сентября ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Красноярского края", - написал Котюков. По словам губернатора, режим ЧС позволит получить страховые выплаты и избежать санкций за недостижение показателей при получении мер господдержки. Тем не менее, в регионе аграрии намолотили свыше 1,2 миллионов тонн зерна. Ранее режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями для уборочной кампании ввели в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

https://ria.ru/20240911/zerno-1972124761.html

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красноярский край

кемеровская область

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Варвара Скокшина

красноярский край, кемеровская область, михаил котюков, экономика