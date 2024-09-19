https://ria.ru/20240919/cherchill-1973686117.html

Италия передала Канаде украденную фотографию Черчилля

Италия передала Канаде украденную фотографию Черчилля - РИА Новости, 19.09.2024

Италия передала Канаде украденную фотографию Черчилля

Италия передала Канаде знаменитую фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которая была украдена в 2022 году в канадской Оттаве и... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:01

2024-09-19T17:01

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уинстон черчилль

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Италия передала Канаде знаменитую фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которая была украдена в 2022 году в канадской Оттаве и позднее обнаружена в Италии, следует из заявления итальянского управления карабинеров по охране культурного наследия. Телеканал CBC 11 сентября сообщил, что портрет Черчилля 1941 года авторства известного канадского фотографа Юсуфа Карша, который был украден из вестибюля отеля Fairmont Château Laurier в Оттаве в августе 2022 года, был обнаружен в Италии. Телеканал отмечал, что фотография должна быть официально передана канадским правительственным чиновникам в Риме в конце сентября, после чего ее вернут в отель. "Девятнадцатого сентября 2024 года в 11.00 (12.00 мск - ред.) в посольстве Канады в Италии генерал-лейтенант, командующий управлением карабинеров по охране культурного наследия Франческо Гаргаро передал ее превосходительству послу Канады в Италии Элиссе Голберг фотографию, на которой изображен господин Уинстон Черчилль", - говорится в заявлении. В управлении добавили, что на церемонии присутствовали и другие представители канадской стороны, среди которых заместитель министра культуры Канады, а также владелец отеля, в котором в 2022 году произошла кража.

https://ria.ru/20240120/protez-1922513622.html

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италия, канада, оттава, уинстон черчилль, в мире