https://ria.ru/20240919/chemezov-1973551169.html

"Не предел". Чемезов оценил объемы производства вооружений и техники

"Не предел". Чемезов оценил объемы производства вооружений и техники - РИА Новости, 19.09.2024

"Не предел". Чемезов оценил объемы производства вооружений и техники

Оборонные предприятия "Ростеха" с начала спецоперации нарастили выпуск вооружений, техники и боеприпасов в разы, по некоторым позициям - в десятки раз, при этом РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T07:02

2024-09-19T07:02

2024-09-19T07:02

россия

сергей чемезов

ростех

технологии

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Оборонные предприятия "Ростеха" с начала спецоперации нарастили выпуск вооружений, техники и боеприпасов в разы, по некоторым позициям - в десятки раз, при этом существующие объемы производства - не предел, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в поздравлении ко Дню оружейника. День оружейника отмечается в России ежегодно 19 сентября. "С начала СВО оборонные предприятия набрали очень высокий темп. Мы в разы, а по некоторым позициям - в десятки раз нарастили выпуск востребованных вооружений, техники, боеприпасов. При этом существующие объемы производства для нас - не предел. Оружейники "Ростеха" готовы оперативно отвечать на растущие потребности армии и делать все для победы над внешним врагом", - сказал Чемезов. Он отметил, что госкорпорация быстро реагирует на потребности фронта, а ее специалисты создают качественные, современные вооружения, модернизируют серийную технику в соответствии с опытом СВО. Чемезов подчеркнул, что новые образцы нередко проходят испытания не на полигонах, а в реальных боевых условиях, что позволяет в разы сократить путь от заводских цехов до армейских подразделений. По словам главы "Ростеха", Россия всегда славилась мастерами-оружейниками, которые внесли огромный вклад в историческое наследие нашей страны. "Своим талантом и упорным трудом они ковали и продолжают ковать многочисленные победы Отечества. Создают уникальные образцы оружия, гарантирующие независимость и безопасность нашего народа", - считает Чемезов. Он добавил, что относительная простота в сочетании с надежностью и эффективностью - отличительная черта русского оружия. "Неубиваемый и безотказный - многие десятилетия так говорят про знаменитый автомат Калашникова. Сегодня это можно слышать и про новые достижения русской оружейной школы. Например, бронетехника, имеющая современную всеракурсную защиту, демонстрирует высокую живучесть и ремонтопригодность. Руками наших специалистов она возвращается в строй даже после серьезных "ранений", - заключил глава госкорпорации.

https://ria.ru/20240910/rossiya-1971907769.html

https://ria.ru/20240812/armiya-1965605118.html

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россия, сергей чемезов, ростех, технологии