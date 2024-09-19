https://ria.ru/20240919/chekhiya-1973533893.html
На восстановление Чехии после наводнений потребуются годы, заявил Павел
На восстановление Чехии после наводнений потребуются годы, заявил Павел - РИА Новости, 19.09.2024
На восстановление Чехии после наводнений потребуются годы, заявил Павел
Восстановление инфраструктуры, поврежденной из-за крупномасштабного наводнения в Чехии, займет многие месяцы, скорее, годы, заявил президент республики Петр... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:16
2024-09-19T00:16
2024-09-19T01:14
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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Восстановление инфраструктуры, поврежденной из-за крупномасштабного наводнения в Чехии, займет многие месяцы, скорее, годы, заявил президент республики Петр Павел.Павел в среду посетил наиболее поврежденные от наводнения города Есеник, Крнов, Богумин, Микуловице и Опава, территория которых почти полностью оказалась под водой, пожарные и военные вынуждены были эвакуировать более 10 тысяч жителей. Многие из них полностью или частично лишились своих жилищ и им придется фактически заново налаживать свой быт.Как отметил пресс-секретарь президента Войтех Шелига, Павел не анонсировал свою поездку, чтобы не отвлекать от работы представителей органов местной власти и спасательные службы. Кроме того, он находится в поездке без официального сопровождения."Восстановление инфраструктуры и жилья в этих местах займет многие месяцы, скорее, даже годы. Членам правительства будет необходимо сесть вместе с мэрами городов и гетманами (главами краев — Прим. Ред.) и серьезно поговорить о том, как существенно помочь наиболее пострадавшим людям, селам и городам. Потому что те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, точно не покроют этот ущерб", — заявил Павел журналистам. По его словам, снос поврежденных стихией домов нужно проводить быстро, однако если мэры будут соблюдать действующие правила, то работы займут много времени. Поэтому главы городов поддержали бы упрощение тендерных процедур для поставщиков, добавил президент после общения с руководителями местных органов власти.Павел также высоко оценил человеческую солидарность, проявляемую в эти дни. Некоторые люди приехали на помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры с других концов республики. Кроме того, тысячи людей участвуют в сборе продуктов и питьевой воды для жителей затопленных городов и сел.Президент подчеркнул необходимость помощи местным руководителям со стороны МВД и других органов власти в проведении намеченных на 20-21 сентября выборов в краевые органы власти и перевыборов одной трети сената. В связи с тем, что многие члены избиркомов будут в эти дни заняты неотложными работами по восстановлению своих пострадавших от наводнения жилищ, кабмин разрешил их заменить чиновниками из сферы соцобеспечения, финансовых, кадастровых или иных ведомств.Практически на всей территории Чехии с 13 по 18 сентября непрерывно шли дожди, что привело к резкому подъему уровня воды в реках и других водоемах и затоплению ряда населенных пунктов, прежде всего, на северо-востоке республики. Были эвакуированы из своих жилищ почти 20 тысяч человек. В среду эпицентр непогоды переместился в Южную Чехию, где переполнены русла многих рек и других водоемов. Сохраняется угроза затопления некоторых населенных пунктов. Из-за повреждения электросетей тысячи семей по всей стране остаются без света, пожарные помогают работникам энергопредприятий исправить эту ситуацию.
https://ria.ru/20240918/chekhiya-1973301393.html
https://ria.ru/20240914/evakuatsiya-1972633484.html
https://ria.ru/20240916/chehija-1973061546.html
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чехия, петр павел, в мире
Чехия, Петр Павел, В мире
На восстановление Чехии после наводнений потребуются годы, заявил Павел
Президент Чехии Павел: ремонт инфраструктуры после наводнения займет годы
ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Восстановление инфраструктуры, поврежденной из-за крупномасштабного наводнения в Чехии, займет многие месяцы, скорее, годы, заявил президент республики Петр Павел.
Павел в среду посетил наиболее поврежденные от наводнения города Есеник, Крнов, Богумин, Микуловице и Опава, территория которых почти полностью оказалась под водой, пожарные и военные вынуждены были эвакуировать более 10 тысяч жителей. Многие из них полностью или частично лишились своих жилищ и им придется фактически заново налаживать свой быт.
Как отметил пресс-секретарь президента Войтех Шелига, Павел не анонсировал свою поездку, чтобы не отвлекать от работы представителей органов местной власти и спасательные службы. Кроме того, он находится в поездке без официального сопровождения.
"Восстановление инфраструктуры и жилья в этих местах займет многие месяцы, скорее, даже годы. Членам правительства будет необходимо сесть вместе с мэрами городов и гетманами (главами краев — Прим. Ред.) и серьезно поговорить о том, как существенно помочь наиболее пострадавшим людям, селам и городам. Потому что те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, точно не покроют этот ущерб", — заявил Павел журналистам.
По его словам, снос поврежденных стихией домов нужно проводить быстро, однако если мэры будут соблюдать действующие правила, то работы займут много времени. Поэтому главы городов поддержали бы упрощение тендерных процедур для поставщиков, добавил президент после общения с руководителями местных органов власти.
Павел также высоко оценил человеческую солидарность, проявляемую в эти дни. Некоторые люди приехали на помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры с других концов республики. Кроме того, тысячи людей участвуют в сборе продуктов и питьевой воды для жителей затопленных городов и сел.
Президент подчеркнул необходимость помощи местным руководителям со стороны МВД и других органов власти в проведении намеченных на 20-21 сентября выборов в краевые органы власти и перевыборов одной трети сената. В связи с тем, что многие члены избиркомов будут в эти дни заняты неотложными работами по восстановлению своих пострадавших от наводнения жилищ, кабмин разрешил их заменить чиновниками из сферы соцобеспечения, финансовых, кадастровых или иных ведомств.
Практически на всей территории Чехии с 13 по 18 сентября непрерывно шли дожди, что привело к резкому подъему уровня воды в реках и других водоемах и затоплению ряда населенных пунктов, прежде всего, на северо-востоке республики. Были эвакуированы из своих жилищ почти 20 тысяч человек. В среду эпицентр непогоды переместился в Южную Чехию, где переполнены русла многих рек и других водоемов. Сохраняется угроза затопления некоторых населенных пунктов. Из-за повреждения электросетей тысячи семей по всей стране остаются без света, пожарные помогают работникам энергопредприятий исправить эту ситуацию.