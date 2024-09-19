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Экс-премьер Чечни предложил исключить из школьных учебников теорию Дарвина - РИА Новости, 19.09.2024
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22:40 19.09.2024 (обновлено: 23:25 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/chechnya-1973730044.html
Экс-премьер Чечни предложил исключить из школьных учебников теорию Дарвина
Экс-премьер Чечни предложил исключить из школьных учебников теорию Дарвина - РИА Новости, 19.09.2024
Экс-премьер Чечни предложил исключить из школьных учебников теорию Дарвина
Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:40
2024-09-19T23:25
общество
россия
муслим хучиев
чарльз дарвин
сергей кравцов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников. &quot;Вот теория Дарвина, допустим, например. Все знают, что это ошибочная теория, мы понимаем, что это она идет вразрез религии, вразрез воспитанию, тем не менее в учебниках встречается. &lt;...&gt; Это первый шаг, я считаю, в разложении, таким образом, детей. Это можно просто убрать, потому что это неправда, это противоречит религиозному воспитанию&quot;, — сказал он на первом заседании Всероссийского родительского комитета.Хучиев добавил, что никто не запрещает факультативное изучение разных теорий, в том числе дарвиновской, но подчеркнул, что выступает решительно против того, чтобы она внушалась детям как "истина в первой инстанции". Он также уточнил, что это не официальная позиция правительства и помощника премьер-министра России, а "личное мнение верующего человека", отца шестерых детей и патриота страны. Всероссийский родительский комитет — консультативный орган при Министерстве просвещения, который объединяет активных родителей и экспертов в сфере воспитания. Председателем комитета назначен директор "Артека" Константин Федоренко. Всероссийский родительский комитет формируется по поручению президента России Владимира Путина, в его состав могут войти родители из всех федеральных округов страны, общественники, представители Минпросвещения и подведомственных ему организаций. Первое заседание комитета организовано Минпросвещения и Обществом "Знание".
https://ria.ru/20240327/kravtsov-1936138878.html
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общество, россия, муслим хучиев, чарльз дарвин, сергей кравцов, артек
Общество, Россия, Муслим Хучиев, Чарльз Дарвин, Сергей Кравцов, Артек
Экс-премьер Чечни предложил исключить из школьных учебников теорию Дарвина

Хучиев предложил исключить из школьных учебников информацию о теории Дарвина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМуслим Хучиев
Муслим Хучиев - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников.
«

"Вот теория Дарвина, допустим, например. Все знают, что это ошибочная теория, мы понимаем, что это она идет вразрез религии, вразрез воспитанию, тем не менее в учебниках встречается. <...> Это первый шаг, я считаю, в разложении, таким образом, детей. Это можно просто убрать, потому что это неправда, это противоречит религиозному воспитанию", — сказал он на первом заседании Всероссийского родительского комитета.

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Хучиев добавил, что никто не запрещает факультативное изучение разных теорий, в том числе дарвиновской, но подчеркнул, что выступает решительно против того, чтобы она внушалась детям как "истина в первой инстанции". Он также уточнил, что это не официальная позиция правительства и помощника премьер-министра России, а "личное мнение верующего человека", отца шестерых детей и патриота страны.
Всероссийский родительский комитет — консультативный орган при Министерстве просвещения, который объединяет активных родителей и экспертов в сфере воспитания. Председателем комитета назначен директор "Артека" Константин Федоренко.
Всероссийский родительский комитет формируется по поручению президента России Владимира Путина, в его состав могут войти родители из всех федеральных округов страны, общественники, представители Минпросвещения и подведомственных ему организаций.
Первое заседание комитета организовано Минпросвещения и Обществом "Знание".
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ОбществоРоссияМуслим ХучиевЧарльз ДарвинСергей КравцовАртек
 
 
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