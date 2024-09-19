https://ria.ru/20240919/britaniya-1973540491.html

Российский посол рассказал о вызове в МИД Британии

Российский посол рассказал о вызове в МИД Британии - РИА Новости, 19.09.2024

Российский посол рассказал о вызове в МИД Британии

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, вызванный в МИД Великобритании, разъяснил британской стороне, что лишение аккредитации дипломатов королевства в Москве стало... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T02:31

2024-09-19T02:31

2024-09-19T02:31

андрей келин

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, вызванный в МИД Великобритании, разъяснил британской стороне, что лишение аккредитации дипломатов королевства в Москве стало закономерным ответом на односторонние меры властей, говорится в комментарии российской дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. "Восемнадцатого сентября действительно состоялась беседа посла Андрея Келина в МИД Великобритании по приглашению британской стороны. В контексте обсуждения текущей ситуации в двусторонних отношениях А.В Келин по просьбе британской стороны разъяснил мотивы принятого российской стороной в августе этого года решения о прекращении аккредитации шести сотрудников посольства Британии в Москве. Подчёркнуто, что это стало закономерным ответом на объявленные британской стороной в мае этого года под фальшивыми предлогами односторонние ограничительные меры, включавшие принудительное завершение командировок ряда российских дипломатов в Лондоне", - заявили в посольстве. Ранее британский МИД сообщил о вызове посла РФ из-за якобы проводимой Москвой "кампании агрессии" в отношении Лондона. Одним из примеров такой кампании называлось лишение аккредитации британских дипломатов в Москве. На прошлой неделе ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство полностью разделяет оценки ФСБ РФ деятельности "британских как бы дипломатов". Она добавила, что британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. По ее словам, речь идёт не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба российскому народу. Представитель МИД Британии ранее заявил РИА Новости, что выдвинутые ФСБ обвинения в отношении их сотрудников "совершенно беспочвенны".

https://ria.ru/20240916/britaniya-1973057604.html

https://ria.ru/20240913/london-1972451493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей келин, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире