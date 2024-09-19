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В деле дагестанских банкиров появились почти две тысячи бриллиантов - РИА Новости, 19.09.2024
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04:45 19.09.2024 (обновлено: 11:32 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/brillianty-1973546304.html
В деле дагестанских банкиров появились почти две тысячи бриллиантов
В деле дагестанских банкиров появились почти две тысячи бриллиантов - РИА Новости, 19.09.2024
В деле дагестанских банкиров появились почти две тысячи бриллиантов
Правоохранительные органы нашли в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами — серьги,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:45
2024-09-19T11:32
происшествия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы нашли в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами — серьги, кольца, браслеты и броши арестованы, говорится в материалах дела, с которым ознакомилось РИА Новости. Расследуемое уголовное дело касается бывших сотрудниках филиала банка, которые, по версии следствия, помогли дагестанскому заводу получить кредит.В ходе расследования, как говорится в документах, была арестована банковская ячейка и ее содержимое, а именно пять колец с бриллиантами, семь пар сережек, усыпанных драгоценными камнями, — одна из пар насчитывает 618 бриллиантов, брошь и два браслета, украшенных алмазами, а также золотую цепь. Всего в украшениях из золота, серебра и палладия использовано 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.
https://ria.ru/20240919/ugolovnoe_delo-1973540883.html
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происшествия
Происшествия
В деле дагестанских банкиров появились почти две тысячи бриллиантов

В деле дагестанских банкиров появились ювелирные украшения с 1814 бриллиантами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБриллиант
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бриллиант. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы нашли в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами — серьги, кольца, браслеты и броши арестованы, говорится в материалах дела, с которым ознакомилось РИА Новости.
Расследуемое уголовное дело касается бывших сотрудниках филиала банка, которые, по версии следствия, помогли дагестанскому заводу получить кредит.
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В ходе расследования, как говорится в документах, была арестована банковская ячейка и ее содержимое, а именно пять колец с бриллиантами, семь пар сережек, усыпанных драгоценными камнями, — одна из пар насчитывает 618 бриллиантов, брошь и два браслета, украшенных алмазами, а также золотую цепь.
Всего в украшениях из золота, серебра и палладия использовано 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.
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