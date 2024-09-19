https://ria.ru/20240919/briks-1973699903.html
Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах
Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах - РИА Новости, 19.09.2024
Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах
Объем использования национальных валют в расчетах между странами БРИКС уже превысил масштабы расчетов в долларах, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:59
2024-09-19T17:59
2024-09-19T17:59
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Объем использования национальных валют в расчетах между странами БРИКС уже превысил масштабы расчетов в долларах, заявил РИА Новости заместитель председателя Торгово-промышленной палаты межгосударственного объединения Самип Шастри. "Я... полагаю, что он (объем использования нацвалют) уже превысил (объем использования долларов)... Страны очень рады торговать (с использованием своих валют)... Использование доллара ведет к дополнительным тратам, которые устраняются, когда я напрямую плачу рублями или рупиями", - отметил Шастри на "полях" форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" в столичном зале "Зарядье". Он указал на то, что единая валюта БРИКС сможет появиться, когда страны объединения достигнут определенного уровня экономического паритета. "Мы уже начали говорить о принятии платежей в цифровых валютах", - подчеркнул Шастри. Ранее в июне главы МИД стран БРИКС подчеркнули важность более широкого использования национальных валют для расчетов внутри объединения. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html
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экономика, технологии, россия, египет, эфиопия, брикс, зарядье
Экономика, Технологии, Россия, Египет, Эфиопия, БРИКС, Зарядье
Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах
Шастри: объем использования нацвалют уже превысил масштабы расчетов в долларах