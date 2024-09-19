https://ria.ru/20240919/briks-1973689793.html

В БРИКС ожидают, что саммит поможет улучшить систему денежных переводов

В БРИКС ожидают, что саммит поможет улучшить систему денежных переводов - РИА Новости, 19.09.2024

В БРИКС ожидают, что саммит поможет улучшить систему денежных переводов

Торгово-промышленная палата БРИКС ожидает, что саммит объединения в Казани поможет усовершенствовать систему денежных переводов между членами БРИКС, надеется,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:13

2024-09-19T17:13

2024-09-19T17:13

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казань

брикс

индия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Торгово-промышленная палата БРИКС ожидает, что саммит объединения в Казани поможет усовершенствовать систему денежных переводов между членами БРИКС, надеется, что главы государств рассмотрят этот вопрос, заявил агентству РИА Новости заместитель председателя палаты Самип Шастри."Самая серьезная проблема, которую можно наблюдать в странах БРИКС+, в том, что у нас нет SWIFT-кодов или IFSC-кодов, которые часто используются для торговли... Либо деньги застревают в России, либо деньги застревают в Индии. Поэтому мы хотим получить от глав государств резолюцию, которая, понимаете, предложит лучшее решение", - сказал Шастри агентству на "полях" форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС".Саммит БРИКС состоится в столице Татарстана 22-24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240918/pashinyan-1973341348.html

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россия, казань, брикс, индия