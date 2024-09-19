В БРИКС ожидают, что саммит поможет улучшить систему денежных переводов
Торгово-промышленная палата БРИКС ожидает улучшения системы денежных переводов
БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Торгово-промышленная палата БРИКС ожидает, что саммит объединения в Казани поможет усовершенствовать систему денежных переводов между членами БРИКС, надеется, что главы государств рассмотрят этот вопрос, заявил агентству РИА Новости заместитель председателя палаты Самип Шастри.
"Самая серьезная проблема, которую можно наблюдать в странах БРИКС+, в том, что у нас нет SWIFT-кодов или IFSC-кодов, которые часто используются для торговли... Либо деньги застревают в России, либо деньги застревают в Индии. Поэтому мы хотим получить от глав государств резолюцию, которая, понимаете, предложит лучшее решение", - сказал Шастри агентству на "полях" форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС".
Саммит БРИКС состоится в столице Татарстана 22-24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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