https://ria.ru/20240919/briks-1973567895.html

Запад использует односторонние принудительные меры, заявил Мишустин

Запад использует односторонние принудительные меры, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.09.2024

Запад использует односторонние принудительные меры, заявил Мишустин

Коллективный Запад в качестве основного инструмента своих действий на международной арене использует односторонние принудительные меры, подрывающие нормы... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:14

2024-09-19T10:14

2024-09-19T10:14

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Коллективный Запад в качестве основного инструмента своих действий на международной арене использует односторонние принудительные меры, подрывающие нормы международного права, подобному давлению подвергается всё больше стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участникам Юридического форума стран БРИКС. В приветствии участникам форума, опубликованном на сайте правительства, Мишустин отметил, что мероприятие является авторитетной площадкой для обмена мнениями между представителями правового сообщества БРИКС. "Такое взаимодействие особенно важно сегодня, когда глобальная система норм, регулирующая отношения между государствами, подвергается испытанию на прочность. Мы видим, что коллективный Запад в качестве основного инструмента своих действий на международной арене использует односторонние принудительные меры, подрывающие принципы сотрудничества, нарушающие суверенитет государств и нормы международного права. Подобному давлению подвергается всё больше стран", - заметил Мишустин. Российский премьер добавил, что тема форума – "Право на страже справедливого мира" – звучит актуально, а укрепление фундаментальных основ международных отношений входит в число приоритетов председательства России в БРИКС в 2024 году. "В новой Концепции внешней политики Российской Федерации акцент сделан на обеспечение устойчивого и подлинно многополярного мироустройства. Такое стремление разделяют немало наших единомышленников за рубежом. Страны глобального Юга берут курс на укрепление своего суверенитета и отстаивание национальных интересов", - сообщил Мишустин. Совместные усилия в рамках БРИКС должны быть направлены на защиту международного права, заметил Мишустин. Он также выразил уверенность, что дискуссии на форуме пройдут в дружеском и конструктивном ключе, внесут вклад в решение общих задач и позволят обменяться перспективными идеями. -0-

https://ria.ru/20240918/pashinyan-1973341348.html

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