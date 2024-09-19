https://ria.ru/20240919/brechalov-1973697594.html
Бречалов поздравил сотрудников ОПК Удмуртии с Днем оружейника
Бречалов поздравил сотрудников ОПК Удмуртии с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2024
Бречалов поздравил сотрудников ОПК Удмуртии с Днем оружейника
Глава Удмуртии Александр Бречалов, поздравляя сотрудников ОПК региона с Днём оружейника сказал, что республика гордится своими оружейниками и достижениями... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:52
2024-09-19T17:52
2024-09-19T17:52
удмуртская республика
россия
ижевск
александр бречалов
воткинский завод
день оружейника
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УФА, 19 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, поздравляя сотрудников ОПК региона с Днём оружейника сказал, что республика гордится своими оружейниками и достижениями оборонной промышленности. В Удмуртии отмечают День оружейника, который объединил две знаменательные даты - 105-летие со дня рождения легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова и 75-летие со дня принятия на вооружение автомата АК-47. Торжественный концерт в честь праздника прошел в Государственном театре оперы и балета Удмуртии. В пресс-службе руководителя республики рассказали, что Бречалов поздравил работников оборонно-промышленного комплекса Удмуртии и поблагодарил заводчан за трудолюбие, ответственность и верность своему делу. "День оружейника для Удмуртии - это не просто праздничная дата. Это часть нашей истории, которая объединяет целые поколения. В самые трудные времена заводчане помогают своей стране и народу. И сегодня снова сотрудники наших оборонных предприятий в авангарде мировых событий. Автоматы, зенитно-ракетные комплексы, БПЛА, сделанные в Удмуртии, помогают решать важные задачи для сохранения мира, отстаивания прав и свобод наших граждан. Вы с честью справляетесь с поставленной задачей. Трудитесь в две, и даже в три смены, выполняя гособоронзаказ. Уверен, каждый из нас гордится тем, что Удмуртия и сегодня является одним из ведущих центров отечественной оборонной промышленности", - приводятся слова Бречалова. В рамках праздничного мероприятия глава региона вручил 23 федеральные награды работникам оборонно-промышленного комплекса. Это Орден Дружбы сотруднику Воткинского завода, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени шести работникам Концерна "Калашников", Воткинского завода, Завода нефтегазового оборудования "Техновек" и Ижевского электромеханического завода "Купол". Среди других наград - Почетное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", "Заслуженный работник ракетно-космической промышленности", медали министерства обороны Российской Федерации "За трудовую доблесть" и "Михаил Калашников", почетные грамоты министерства промышленности России и звание "Почетный авиастроитель", рассказали в пресс-службе. "Особое внимание праздничного концерта уделили неотъемлемой части исторического наследия Ижевска - башне главного корпуса оружейного завода с величественными часами. Этот архитектурный ансамбль уже давно стал символом города, олицетворяя его богатую историю и традиции. Старинный часовой механизм, запущенный еще в 1838 году, был бережно восстановлен в этом году ко Дню города", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240914/udmurtija-1972670765.html
https://ria.ru/20240915/udmurtiya-1972794019.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ижевск, александр бречалов, воткинский завод, день оружейника
Удмуртская Республика, Россия, Ижевск, Александр Бречалов, Воткинский завод, День оружейника
УФА, 19 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, поздравляя сотрудников ОПК региона с Днём оружейника сказал, что республика гордится своими оружейниками и достижениями оборонной промышленности.
В Удмуртии отмечают День оружейника, который объединил две знаменательные даты - 105-летие со дня рождения легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова и 75-летие со дня принятия на вооружение автомата АК-47. Торжественный концерт в честь праздника прошел в Государственном театре оперы и балета Удмуртии.
В пресс-службе руководителя республики рассказали, что Бречалов поздравил работников оборонно-промышленного комплекса Удмуртии и поблагодарил заводчан за трудолюбие, ответственность и верность своему делу.
"День оружейника для Удмуртии - это не просто праздничная дата. Это часть нашей истории, которая объединяет целые поколения. В самые трудные времена заводчане помогают своей стране и народу. И сегодня снова сотрудники наших оборонных предприятий в авангарде мировых событий. Автоматы, зенитно-ракетные комплексы, БПЛА, сделанные в Удмуртии, помогают решать важные задачи для сохранения мира, отстаивания прав и свобод наших граждан. Вы с честью справляетесь с поставленной задачей. Трудитесь в две, и даже в три смены, выполняя гособоронзаказ. Уверен, каждый из нас гордится тем, что Удмуртия и сегодня является одним из ведущих центров отечественной оборонной промышленности", - приводятся слова Бречалова.
В рамках праздничного мероприятия глава региона вручил 23 федеральные награды работникам оборонно-промышленного комплекса. Это Орден Дружбы сотруднику Воткинского завода
, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени шести работникам Концерна "Калашников", Воткинского завода, Завода нефтегазового оборудования "Техновек" и Ижевского электромеханического завода "Купол". Среди других наград - Почетное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", "Заслуженный работник ракетно-космической промышленности", медали министерства обороны Российской Федерации "За трудовую доблесть" и "Михаил Калашников", почетные грамоты министерства промышленности России и звание "Почетный авиастроитель", рассказали в пресс-службе.
"Особое внимание праздничного концерта уделили неотъемлемой части исторического наследия Ижевска
- башне главного корпуса оружейного завода с величественными часами. Этот архитектурный ансамбль уже давно стал символом города, олицетворяя его богатую историю и традиции. Старинный часовой механизм, запущенный еще в 1838 году, был бережно восстановлен в этом году ко Дню города", - говорится в релизе.