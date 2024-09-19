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Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция
Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 19.09.2024
Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция
Президент Путин принимает участие в совещании по развитию БПЛА. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:05
2024-09-19T16:05
2024-09-19T16:06
россия
владимир путин
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Президент Путин принимает участие в совещании по развитию БПЛА.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на выставке БПЛА и принимает участие в совещании по развитию БПЛА
Путин на выставке БПЛА и принимает участие в совещании по развитию БПЛА
2024-09-19T16:05
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PT19M40S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция
Президент Путин принимает участие в совещании по развитию БПЛА.
2024-09-19T16:05
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PT19M40S
Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция
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Президент Путин принимает участие в совещании по развитию БПЛА.