https://ria.ru/20240919/bpla-1973672494.html

Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция

Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 19.09.2024

Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция

Президент Путин принимает участие в совещании по развитию БПЛА. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:05

2024-09-19T16:05

2024-09-19T16:06

россия

владимир путин

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Президент Путин принимает участие в совещании по развитию БПЛА.

россия

2024

Новости

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Путин на выставке БПЛА и принимает участие в совещании по развитию БПЛА

Путин на выставке БПЛА и принимает участие в совещании по развитию БПЛА

2024-09-19T16:05

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PT19M40S