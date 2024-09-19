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Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 19.09.2024
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16:05 19.09.2024 (обновлено: 16:06 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/bpla-1973672494.html
Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция
Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 19.09.2024
Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция
Президент Путин принимает участие в совещании по развитию БПЛА. РИА Новости, 19.09.2024
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россия
владимир путин
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Президент Путин принимает участие в совещании по развитию БПЛА.
россия
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Путин на выставке БПЛА и принимает участие в совещании по развитию БПЛА
Путин на выставке БПЛА и принимает участие в совещании по развитию БПЛА
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция
Президент Путин принимает участие в совещании по развитию БПЛА.
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Совещание по развитию БПЛА с участием Путина. Трансляция

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Президент Путин принимает участие в совещании по развитию БПЛА.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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