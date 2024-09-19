https://ria.ru/20240919/blinovskiy-1973644576.html
В ярославском суде не смогли назвать местонахождение Блиновского
В ярославском суде не смогли назвать местонахождение Блиновского - РИА Новости, 19.09.2024
В ярославском суде не смогли назвать местонахождение Блиновского
В Арбитражном суде Ярославской области, где рассматривается дело о банкротстве супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского, судья и его представитель не... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:32
2024-09-19T14:32
2024-09-19T14:32
происшествия
ярославская область
россия
елена блиновская
алексей блиновский
сбербанк россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. В Арбитражном суде Ярославской области, где рассматривается дело о банкротстве супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского, судья и его представитель не сумели прийти к общему мнению, где сейчас может находиться Блиновский, передает корреспондент РИА Новости. Заявление о признании должника банкротом поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Арбитражный суд Ярославской области сегодня рассматривает обоснованность заявления. Блиновского в зале нет, присутствует его представитель. Судья Виктория Белякова отметила, что, согласно поступившим в суд документам, Блиновский заключил контракт с Минобороны. "По информации УМВД России по Ярославской области... Блиновский находится в розыске как скрывшийся от органов Следственного комитета. Уголовное дело приостановлено 6 июня 2024 года. На данный момент о нем сведений нет", - сообщила судья. Белякова спросила у представителя Блиновского, есть ли у него достоверные сведения о том, где находится должник. Тот ответил отрицательно. "По неподтвержденным сведениям, Блиновский в настоящее время задержан и из воинской части был этапирован в следственные органы", - сказала судья. "Это недостоверная информация", - подчеркнул представитель Блиновского. Белякова заметила, что у суда очень противоречивые сведения о местонахождении Блиновского. "Он с 6 июня в розыске, а справка от 10 сентября, что он проходит воинскую службу", - заметила судья. "Я могу только подтвердить, что он проходит воинскую службу и в воинской части он числится", - ответил представитель должника и посетовал, что контакт с Блиновским затруднён. Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973096414.html
https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html
https://ria.ru/20240912/blinovskaya--1972304050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, россия, елена блиновская, алексей блиновский, сбербанк россии
Происшествия, Ярославская область, Россия, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Сбербанк России
В ярославском суде не смогли назвать местонахождение Блиновского
В ярославском суде разошлись во мнениях о местонахождении Блиновского
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. В Арбитражном суде Ярославской области, где рассматривается дело о банкротстве супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского, судья и его представитель не сумели прийти к общему мнению, где сейчас может находиться Блиновский, передает корреспондент РИА Новости.
Заявление о признании должника банкротом поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России
", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Арбитражный суд Ярославской области
сегодня рассматривает обоснованность заявления. Блиновского в зале нет, присутствует его представитель.
Судья Виктория Белякова отметила, что, согласно поступившим в суд документам, Блиновский заключил контракт с Минобороны.
"По информации УМВД России
по Ярославской области... Блиновский находится в розыске как скрывшийся от органов Следственного комитета. Уголовное дело приостановлено 6 июня 2024 года. На данный момент о нем сведений нет", - сообщила судья.
Белякова спросила у представителя Блиновского, есть ли у него достоверные сведения о том, где находится должник. Тот ответил отрицательно.
"По неподтвержденным сведениям, Блиновский в настоящее время задержан и из воинской части был этапирован в следственные органы", - сказала судья.
"Это недостоверная информация", - подчеркнул представитель Блиновского.
Белякова заметила, что у суда очень противоречивые сведения о местонахождении Блиновского. "Он с 6 июня в розыске, а справка от 10 сентября, что он проходит воинскую службу", - заметила судья.
"Я могу только подтвердить, что он проходит воинскую службу и в воинской части он числится", - ответил представитель должника и посетовал, что контакт с Блиновским затруднён.
Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская
обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.
Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.