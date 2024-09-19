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Израильские ВВС пролетели на сверхнизкой высоте над Бейрутом

Израильские ВВС пролетели на сверхнизкой высоте над Бейрутом - РИА Новости, 19.09.2024

Израильские ВВС пролетели на сверхнизкой высоте над Бейрутом

Самолёты израильских ВВС пролетели над столицей Ливана на сверхнизкой высоте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:44

2024-09-19T17:44

2024-09-19T17:57

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БЕЙРУТ, 19 сен – РИА Новости. Самолёты израильских ВВС пролетели над столицей Ливана на сверхнизкой высоте, передает корреспондент РИА Новости. Самолеты пролетели на сверхнизкой высоте, жители ливанской столицы могли наблюдать их маневр в разных районах. Акция во время выступления лидера движения "Хезболлах" вызвала беспокойство у населения. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт

https://ria.ru/20240919/izrail-1973691943.html

https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973693229.html

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Самолеты израильских ВВС над Бейрутом на сверхнизкой высоте Самолёты израильских ВВС во время выступления лидера движения "Хезболлах" пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, передает корреспондент РИА Новости. Жители ливанской столицы могли наблюдать их маневр в разных районах города. Акция вызвала беспокойство у местного населения. 2024-09-19T17:44 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, бейрут, мария захарова, хасан насралла, хезболла