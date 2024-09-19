https://ria.ru/20240919/besporyadki-1973537647.html

Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до 12, сообщили СМИ

Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до 12, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до 12, сообщили СМИ

Число погибших в результате массовых беспорядков в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, увеличилось до 12 человек после того, как один... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T01:24

2024-09-19T01:24

2024-09-19T01:24

новая каледония

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франция

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Число погибших в результате массовых беспорядков в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, увеличилось до 12 человек после того, как один из демонстрантов был застрелен полицией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. В ходе протестов в Новой Каледонии, начавшихся 13 мая, также были задержаны более 2,4 тысячи человек. Ранее сообщалось, что ущерб от массовых беспорядков превысил один миллиард евро. "В ходе операции французских сил безопасности в Новой Каледонии в ночь со среды на четверг был убит мужчина... Таким образом, число погибших за четыре месяца беспорядков на французской тихоокеанской территории достигло 12", - говорится в публикации. Агентство отмечает, что инцидент произошел во время столкновений полиции и демонстрантов в населенном пункте Сен-Луи недалеко от Нумеа, административного центра заморской территории. Согласно материалу, полиция продолжает поиски еще десяти человек, подозреваемых в нападениях на правоохранителей. Жители протестуют из-за рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.

https://ria.ru/20240919/smi-1973535719.html

https://ria.ru/20240828/britanija-1969039164.html

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новая каледония, в мире, франция, париж