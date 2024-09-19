https://ria.ru/20240919/belkov-1973706540.html
Суд продлил арест экс-главе ВСК Минобороны Белкову
Суд продлил арест экс-главе ВСК Минобороны Белкову - РИА Новости, 19.09.2024
Суд продлил арест экс-главе ВСК Минобороны Белкову
Тверской суд Москвы продлил до 23 ноября арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова, арестованного по делу о... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:29
2024-09-19T18:29
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 23 ноября арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова, арестованного по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Тверского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Белкова Андрея Владимировича на срок 2 месяца, до 23 ноября 2024 года", - сказала собеседница агентства.Защита просила его отпустить, неоднократно указывая, что Белков является заслуженным строителем России, награжден государственными и ведомственными наградами, участником боевых действий, активно содействовал СВО.В конце июля Тверской суд столицы отправил Белкова в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ).По версии следствия, Белков находясь в должности гендиректора публично-правовой Военно-строительной компании исполнении гособоронзаказа завысил в документах стоимость томографа при ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы.Работу ВСК тогда курировал ныне бывший замминистра обороны Тимур Иванов.Как указывается на сайте компании, Белков имеет ряд наград, среди которых "Орден Почета", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль МО РФ "За трудовую доблесть". С поста гендиректора он был уволен в 2023 году.
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москва, следствие, россия, тимур иванов
Москва, Следствие, Россия, Тимур Иванов
Суд продлил арест экс-главе ВСК Минобороны Белкову
Арест экс-главе ВСК Белкову продлили до 23 ноября
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 23 ноября арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова, арестованного по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Тверского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Белкова Андрея Владимировича на срок 2 месяца, до 23 ноября 2024 года", - сказала собеседница агентства.
Защита просила его отпустить, неоднократно указывая, что Белков является заслуженным строителем России
, награжден государственными и ведомственными наградами, участником боевых действий, активно содействовал СВО.
В конце июля Тверской суд столицы отправил Белкова в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ).
По версии следствия, Белков находясь в должности гендиректора публично-правовой Военно-строительной компании исполнении гособоронзаказа завысил в документах стоимость томографа при ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы.
Работу ВСК тогда курировал ныне бывший замминистра обороны Тимур Иванов
.
Как указывается на сайте компании, Белков имеет ряд наград, среди которых "Орден Почета", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль МО РФ "За трудовую доблесть". С поста гендиректора он был уволен в 2023 году.