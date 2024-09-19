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В Белгороде загорелся полигон ТБО - РИА Новости, 19.09.2024
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10:49 19.09.2024 (обновлено: 11:20 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/belgorod-1973574781.html
В Белгороде загорелся полигон ТБО
В Белгороде загорелся полигон ТБО - РИА Новости, 19.09.2024
В Белгороде загорелся полигон ТБО
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что в Юго-западном микрорайоне города произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:49
2024-09-19T11:20
происшествия
белгород
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что в Юго-западном микрорайоне города произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), в настоящее время пожар локализован. "В Юго-западном микрорайоне в Белгороде произошло возгорание на полигоне ТБО. Сообщение о пожаре на открытой площадке поступило в 05.45 (совпадает с мск). Горел мусор… Возгорание удалось локализовать. Главное - предотвратили дальнейшее распространение огня. Сейчас идет тушение оставшегося очага", - написал Демидов. Он отметил, что в ликвидации пожара принимали участие дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей, казачья пожарная команда "Станица", поисково-спасательные отряды управления ГОЧС, а также техника Белгорблагоустройства. "На месте остаются две пожарно-спасательные части для проливки очагов возгорания", – добавил мэр.
https://ria.ru/20240918/prokuratura-1973503305.html
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происшествия, белгород, валентин демидов
Происшествия, Белгород, Валентин Демидов
В Белгороде загорелся полигон ТБО

В Белгороде загорелся полигон ТБО, пожар локализовали

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаПожар на полигоне ТБО в Белгороде
Пожар на полигоне ТБО в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Пожар на полигоне ТБО в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что в Юго-западном микрорайоне города произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), в настоящее время пожар локализован.
"В Юго-западном микрорайоне в Белгороде произошло возгорание на полигоне ТБО. Сообщение о пожаре на открытой площадке поступило в 05.45 (совпадает с мск). Горел мусор… Возгорание удалось локализовать. Главное - предотвратили дальнейшее распространение огня. Сейчас идет тушение оставшегося очага", - написал Демидов.
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Он отметил, что в ликвидации пожара принимали участие дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей, казачья пожарная команда "Станица", поисково-спасательные отряды управления ГОЧС, а также техника Белгорблагоустройства.
"На месте остаются две пожарно-спасательные части для проливки очагов возгорания", – добавил мэр.
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