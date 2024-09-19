https://ria.ru/20240919/belgorod-1973574781.html

В Белгороде загорелся полигон ТБО

В Белгороде загорелся полигон ТБО - РИА Новости, 19.09.2024

В Белгороде загорелся полигон ТБО

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что в Юго-западном микрорайоне города произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:49

2024-09-19T10:49

2024-09-19T11:20

происшествия

белгород

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что в Юго-западном микрорайоне города произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), в настоящее время пожар локализован. "В Юго-западном микрорайоне в Белгороде произошло возгорание на полигоне ТБО. Сообщение о пожаре на открытой площадке поступило в 05.45 (совпадает с мск). Горел мусор… Возгорание удалось локализовать. Главное - предотвратили дальнейшее распространение огня. Сейчас идет тушение оставшегося очага", - написал Демидов. Он отметил, что в ликвидации пожара принимали участие дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей, казачья пожарная команда "Станица", поисково-спасательные отряды управления ГОЧС, а также техника Белгорблагоустройства. "На месте остаются две пожарно-спасательные части для проливки очагов возгорания", – добавил мэр.

https://ria.ru/20240918/prokuratura-1973503305.html

https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html

белгород

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, валентин демидов