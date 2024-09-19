https://ria.ru/20240919/bayden-1973719321.html

Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне - РИА Новости, 19.09.2024

Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне Владимира Зеленского 26 сентября, у вице-президента Камалы Харрис будет отдельная встреча, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:16

2024-09-19T20:16

2024-09-19T20:16

в мире

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джо байден

владимир зеленский

камала харрис

нато

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне Владимира Зеленского 26 сентября, у вице-президента Камалы Харрис будет отдельная встреча, сообщила пресс-служба Белого дома. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США". Байден и Харрис подчеркнут "несокрушимое обязательство" поддерживать Киев, говорится в сообщении. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

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украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, камала харрис, нато