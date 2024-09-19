https://ria.ru/20240919/bayden-1973719321.html
Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне
Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне - РИА Новости, 19.09.2024
Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне
Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне Владимира Зеленского 26 сентября, у вице-президента Камалы Харрис будет отдельная встреча, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:16
2024-09-19T20:16
2024-09-19T20:16
в мире
украина
россия
сша
джо байден
владимир зеленский
камала харрис
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e85983c0a41d0e9d69f1f8718c53fea0.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне Владимира Зеленского 26 сентября, у вице-президента Камалы Харрис будет отдельная встреча, сообщила пресс-служба Белого дома. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США". Байден и Харрис подчеркнут "несокрушимое обязательство" поддерживать Киев, говорится в сообщении. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240919/tramp-1973540297.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2b04b3004e3ee17349fe1863c49f0a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, камала харрис, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Камала Харрис, НАТО
Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне
Белый дом: Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне