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Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне - РИА Новости, 19.09.2024
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20:16 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/bayden-1973719321.html
Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне
Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне - РИА Новости, 19.09.2024
Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне
Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне Владимира Зеленского 26 сентября, у вице-президента Камалы Харрис будет отдельная встреча, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:16
2024-09-19T20:16
в мире
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сша
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владимир зеленский
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне Владимира Зеленского 26 сентября, у вице-президента Камалы Харрис будет отдельная встреча, сообщила пресс-служба Белого дома. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США". Байден и Харрис подчеркнут "несокрушимое обязательство" поддерживать Киев, говорится в сообщении. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, камала харрис, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Камала Харрис, НАТО
Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

Белый дом: Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне Владимира Зеленского 26 сентября, у вице-президента Камалы Харрис будет отдельная встреча, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США". Байден и Харрис подчеркнут "несокрушимое обязательство" поддерживать Киев, говорится в сообщении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийКамала ХаррисНАТО
 
 
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