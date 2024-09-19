https://ria.ru/20240919/baku-1973730618.html

Баку обвинил конгресс США в искажении фактов, связанных с Азербайджаном

Баку обвинил конгресс США в искажении фактов, связанных с Азербайджаном - РИА Новости, 19.09.2024

Баку обвинил конгресс США в искажении фактов, связанных с Азербайджаном

В слушаниях комиссии Конгресса США открыто искажаются и фальсифицируется все факты, связанные с Азербайджаном, сообщает пресс-служба азербайджанского... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:44

2024-09-19T22:44

2024-09-19T22:44

в мире

азербайджан

сша

баку

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конгресс сша

евросоюз

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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. В слушаниях комиссии Конгресса США открыто искажаются и фальсифицируется все факты, связанные с Азербайджаном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Ранее в четверг в комиссии конгресса США по правам человека Тома Ланоса состоялись слушания под названием "Права человека в Азербайджане после падения Нагорного Карабаха", на которые были приглашены бывшие представители непризнанной НКР. "Это очередное проявление того, как некоторые группы в Конгрессе США, демонстрируя явное неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, искажают ситуацию в Азербайджане под прикрытием прав человека. Целью таких мероприятий, где открыто искажаются и фальсифицируются все факты, связанные с Азербайджаном, является обострение азербайджано-американских отношений", - говорится в сообщении. По данным ведомства, аналогичные односторонние и предвзятые меры, организованные членами конгресса США, которые руководствуются собственными внутренними соображениями и личными интересами, а не интересами национальной безопасности США, "уже давно стали обычным явлением для конгресса США". "Более того, на фоне того, что конгрессмены, организовавшие рассматриваемое слушание, представляют себя лицами, глубоко поддерживающими уважение суверенитета и территориальной целостности государств, участие в этих слушаниях представителей бывшего сепаратистского режима также выходит за все мыслимые границы", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240917/azerbaydzhan-1973205546.html

https://ria.ru/20240909/armeniya-1971581193.html

https://ria.ru/20240906/aliev-1971071046.html

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в мире, азербайджан, сша, баку, ильхам алиев, никол пашинян, конгресс сша, евросоюз