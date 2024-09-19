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Адвокаты рассказали, по каким статьям обвиняется Бакальчук
Адвокаты рассказали, по каким статьям обвиняется Бакальчук - РИА Новости, 19.09.2024
Адвокаты рассказали, по каким статьям обвиняется Бакальчук
Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и еще по двум статьям Уголовного кодекса после перестрелки в офисе Wildberries в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:17
2024-09-19T15:17
2024-09-19T15:25
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владислав бакальчук
татьяна бакальчук
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и еще по двум статьям Уголовного кодекса после перестрелки в офисе Wildberries в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале Бакальчука со ссылкой на его адвокатов. "Сегодня утром около 7.30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов", - говорится в сообщении. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
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Происшествия, Россия, Москва, Владислав Бакальчук, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация вокруг Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Адвокаты рассказали, по каким статьям обвиняется Бакальчук
Адвокаты: Бакальчуку предъявили обвинение по нескольким статьям УК