https://ria.ru/20240919/bakalchuk-1973641923.html
В Москве задержали Владислава Бакальчука
В Москве задержали Владислава Бакальчука - РИА Новости, 19.09.2024
В Москве задержали Владислава Бакальчука
Мужа Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе Wildberries, которая произошла накануне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:18
2024-09-19T14:18
2024-09-19T16:48
москва
происшествия
россия
владислав бакальчук
татьяна бакальчук
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
wildberries
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мужа Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе Wildberries, которая произошла накануне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Владислав Бакальчук задержан", — сказал собеседник агентства.В Telegram-канале Бакальчука со ссылкой на адвокатов сообщается, что его задержали на 48 часов и предъявили обвинения по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь правоохранителя", "Самоуправство".В среду, 18 сентября, в офисе Wildberries в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК, два человека погибли, пострадали семеро, в том числе двое силовиков.Возбуждено уголовное дело.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". Она опровергла утверждение своего мужа, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
https://ria.ru/20240919/wildberries-1973632079.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, владислав бакальчук, татьяна бакальчук, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве , wildberries
Москва, Происшествия, Россия, Владислав Бакальчук, Татьяна Бакальчук, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Wildberries
В Москве задержали Владислава Бакальчука
Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries в Москве
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мужа Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе Wildberries, которая произошла накануне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Владислав Бакальчук задержан", — сказал собеседник агентства.
В Telegram-канале Бакальчука со ссылкой на адвокатов сообщается, что его задержали на 48 часов и предъявили обвинения по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь правоохранителя", "Самоуправство".
В среду, 18 сентября, в офисе Wildberries в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК
, два человека погибли, пострадали семеро, в том числе двое силовиков.
Возбуждено уголовное дело.
Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". Она опровергла утверждение своего мужа, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.