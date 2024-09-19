https://ria.ru/20240919/bakalchuk-1973641923.html

В Москве задержали Владислава Бакальчука

В Москве задержали Владислава Бакальчука - РИА Новости, 19.09.2024

В Москве задержали Владислава Бакальчука

Мужа Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе Wildberries, которая произошла накануне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:18

2024-09-19T14:18

2024-09-19T16:48

москва

происшествия

россия

владислав бакальчук

татьяна бакальчук

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

wildberries

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мужа Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе Wildberries, которая произошла накануне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Владислав Бакальчук задержан", — сказал собеседник агентства.В Telegram-канале Бакальчука со ссылкой на адвокатов сообщается, что его задержали на 48 часов и предъявили обвинения по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь правоохранителя", "Самоуправство".В среду, 18 сентября, в офисе Wildberries в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК, два человека погибли, пострадали семеро, в том числе двое силовиков.Возбуждено уголовное дело.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". Она опровергла утверждение своего мужа, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

https://ria.ru/20240919/wildberries-1973632079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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