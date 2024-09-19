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В Москве задержали Владислава Бакальчука - РИА Новости, 19.09.2024
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14:18 19.09.2024 (обновлено: 16:48 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/bakalchuk-1973641923.html
В Москве задержали Владислава Бакальчука
В Москве задержали Владислава Бакальчука - РИА Новости, 19.09.2024
В Москве задержали Владислава Бакальчука
Мужа Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе Wildberries, которая произошла накануне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:18
2024-09-19T16:48
москва
происшествия
россия
владислав бакальчук
татьяна бакальчук
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
wildberries
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мужа Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе Wildberries, которая произошла накануне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.&quot;Владислав Бакальчук задержан&quot;, — сказал собеседник агентства.В Telegram-канале Бакальчука со ссылкой на адвокатов сообщается, что его задержали на 48 часов и предъявили обвинения по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь правоохранителя", "Самоуправство".В среду, 18 сентября, в офисе Wildberries в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК, два человека погибли, пострадали семеро, в том числе двое силовиков.Возбуждено уголовное дело.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". Она опровергла утверждение своего мужа, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
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москва, происшествия, россия, владислав бакальчук, татьяна бакальчук, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве , wildberries
Москва, Происшествия, Россия, Владислав Бакальчук, Татьяна Бакальчук, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Wildberries
В Москве задержали Владислава Бакальчука

Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries в Москве

© Владислав Бакальчук/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Владислав Бакальчук/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мужа Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе Wildberries, которая произошла накануне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Владислав Бакальчук задержан", — сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале Бакальчука со ссылкой на адвокатов сообщается, что его задержали на 48 часов и предъявили обвинения по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь правоохранителя", "Самоуправство".
В среду, 18 сентября, в офисе Wildberries в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК, два человека погибли, пострадали семеро, в том числе двое силовиков.
Возбуждено уголовное дело.
Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". Она опровергла утверждение своего мужа, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
Полицейские у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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