https://ria.ru/20240919/bajden-1973729874.html
Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом
Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом - РИА Новости, 19.09.2024
Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом
Президент США Джо Байден заявил, что в ходе работы на посту никогда не общался с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэлом, хотя принимал его в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:34
2024-09-19T22:34
2024-09-19T22:34
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
джаннет йеллен
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в ходе работы на посту никогда не общался с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэлом, хотя принимал его в Белом доме. "В отличие от своего предшественника я уважаю независимость Федеральной резервной системы, пока они работают в рамках полномочий по снижению инфляции. Эта независимость сослужила хорошую службу стране. Кстати, я ни разу не разговаривал с главой ФРС с тех пор, как стал президентом", - заявил Байден, выступая в экономическом клубе в Вашингтоне. В мае 2022 года Байден встречался в Белом доме с Паэуллом и главой минфина Джаннет Йеллен.
https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e048c7a0621149fea090b159aa27366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, джаннет йеллен, федеральная резервная система сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Джаннет Йеллен, Федеральная резервная система США
Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом
Байден заявил, что не общался с главой ФРС, что противоречит действительности