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Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом - РИА Новости, 19.09.2024
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22:34 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/bajden-1973729874.html
Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом
Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом - РИА Новости, 19.09.2024
Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом
Президент США Джо Байден заявил, что в ходе работы на посту никогда не общался с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэлом, хотя принимал его в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:34
2024-09-19T22:34
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
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федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в ходе работы на посту никогда не общался с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэлом, хотя принимал его в Белом доме. "В отличие от своего предшественника я уважаю независимость Федеральной резервной системы, пока они работают в рамках полномочий по снижению инфляции. Эта независимость сослужила хорошую службу стране. Кстати, я ни разу не разговаривал с главой ФРС с тех пор, как стал президентом", - заявил Байден, выступая в экономическом клубе в Вашингтоне. В мае 2022 года Байден встречался в Белом доме с Паэуллом и главой минфина Джаннет Йеллен.
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, джаннет йеллен, федеральная резервная система сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Джаннет Йеллен, Федеральная резервная система США
Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом

Байден заявил, что не общался с главой ФРС, что противоречит действительности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в ходе работы на посту никогда не общался с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэлом, хотя принимал его в Белом доме.
«
"В отличие от своего предшественника я уважаю независимость Федеральной резервной системы, пока они работают в рамках полномочий по снижению инфляции. Эта независимость сослужила хорошую службу стране. Кстати, я ни разу не разговаривал с главой ФРС с тех пор, как стал президентом", - заявил Байден, выступая в экономическом клубе в Вашингтоне.
В мае 2022 года Байден встречался в Белом доме с Паэуллом и главой минфина Джаннет Йеллен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Байден приступил к своей главной миссии на посту президента США
31 июля, 08:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)Джо БайденДжаннет ЙелленФедеральная резервная система США
 
 
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