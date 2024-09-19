https://ria.ru/20240919/bajden-1973729874.html

Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом

Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом - РИА Новости, 19.09.2024

Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе работы на посту никогда не общался с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэлом, хотя принимал его в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:34

2024-09-19T22:34

2024-09-19T22:34

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вашингтон (штат)

джо байден

джаннет йеллен

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в ходе работы на посту никогда не общался с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэлом, хотя принимал его в Белом доме. "В отличие от своего предшественника я уважаю независимость Федеральной резервной системы, пока они работают в рамках полномочий по снижению инфляции. Эта независимость сослужила хорошую службу стране. Кстати, я ни разу не разговаривал с главой ФРС с тех пор, как стал президентом", - заявил Байден, выступая в экономическом клубе в Вашингтоне. В мае 2022 года Байден встречался в Белом доме с Паэуллом и главой минфина Джаннет Йеллен.

https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, джаннет йеллен, федеральная резервная система сша