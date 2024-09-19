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В Чехии автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.09.2024
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09:54 19.09.2024 (обновлено: 10:35 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/avtobus-1973564525.html
В Чехии автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
В Чехии автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.09.2024
В Чехии автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Рейсовый автобус в четверг после столкновения с легковушкой съехал в кювет в чешском городе Карловы Вары (на западе страны), 17 человек получили ранения разной... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:54
2024-09-19T10:35
чехия
в мире
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ПРАГА, 19 сен – РИА Новости. Рейсовый автобус в четверг после столкновения с легковушкой съехал в кювет в чешском городе Карловы Вары (на западе страны), 17 человек получили ранения разной тяжести, сообщило агентство ЧТК."После столкновения с легковым автомобилем рейсовый пассажирский автобус съехал с моста в кювет, на железнодорожное полотно. По предварительным данным, ранения разной тяжести получили 17 человек. Водитель легковушки в нетрезвом состоянии. На месте аварии работают бригады скорой помощи, пожарные и полиция", - говорится в сообщении.По уточненной информации, автобус после столкновения с легковым автомобилем съехал с пятиметровой высоты в кювет и частично наехал на железнодорожное полотно. Автомобильное и железнодорожное движение в центре города временно остановлено.Медики выясняют тяжесть полученных людьми ранений, все 17 пострадавших отправлены в больницы города, жизнь никого из них не находится под угрозой. Полиция обнаружила в дыхании у водителя легковушки 0,8 промиле алкоголя.
https://ria.ru/20240916/dtp-1973071592.html
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чехия, в мире
Чехия, В мире
В Чехии автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Чехии автобус съехал в кювет, 17 человек пострадали

© AP Photo / Ozana JaroslavМашина скорой помощи в Чехии
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Ozana Jaroslav
Машина скорой помощи в Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 19 сен – РИА Новости. Рейсовый автобус в четверг после столкновения с легковушкой съехал в кювет в чешском городе Карловы Вары (на западе страны), 17 человек получили ранения разной тяжести, сообщило агентство ЧТК.
"После столкновения с легковым автомобилем рейсовый пассажирский автобус съехал с моста в кювет, на железнодорожное полотно. По предварительным данным, ранения разной тяжести получили 17 человек. Водитель легковушки в нетрезвом состоянии. На месте аварии работают бригады скорой помощи, пожарные и полиция", - говорится в сообщении.
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По уточненной информации, автобус после столкновения с легковым автомобилем съехал с пятиметровой высоты в кювет и частично наехал на железнодорожное полотно. Автомобильное и железнодорожное движение в центре города временно остановлено.
Медики выясняют тяжесть полученных людьми ранений, все 17 пострадавших отправлены в больницы города, жизнь никого из них не находится под угрозой. Полиция обнаружила в дыхании у водителя легковушки 0,8 промиле алкоголя.
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