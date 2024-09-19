https://ria.ru/20240919/avtobus-1973564525.html

В Чехии автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Чехии автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.09.2024

В Чехии автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

Рейсовый автобус в четверг после столкновения с легковушкой съехал в кювет в чешском городе Карловы Вары (на западе страны), 17 человек получили ранения разной... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:54

2024-09-19T09:54

2024-09-19T10:35

чехия

в мире

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ПРАГА, 19 сен – РИА Новости. Рейсовый автобус в четверг после столкновения с легковушкой съехал в кювет в чешском городе Карловы Вары (на западе страны), 17 человек получили ранения разной тяжести, сообщило агентство ЧТК."После столкновения с легковым автомобилем рейсовый пассажирский автобус съехал с моста в кювет, на железнодорожное полотно. По предварительным данным, ранения разной тяжести получили 17 человек. Водитель легковушки в нетрезвом состоянии. На месте аварии работают бригады скорой помощи, пожарные и полиция", - говорится в сообщении.По уточненной информации, автобус после столкновения с легковым автомобилем съехал с пятиметровой высоты в кювет и частично наехал на железнодорожное полотно. Автомобильное и железнодорожное движение в центре города временно остановлено.Медики выясняют тяжесть полученных людьми ранений, все 17 пострадавших отправлены в больницы города, жизнь никого из них не находится под угрозой. Полиция обнаружила в дыхании у водителя легковушки 0,8 промиле алкоголя.

https://ria.ru/20240916/dtp-1973071592.html

https://ria.ru/20240917/dtp-1973280921.html

чехия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

чехия, в мире