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В Нижней Австрии десять районов заблокированы из-за наводнения
В Нижней Австрии десять районов заблокированы из-за наводнения - РИА Новости, 19.09.2024
В Нижней Австрии десять районов заблокированы из-за наводнения
Десять районов федеральной земли Нижняя Австрия после наводнения все еще остаются заблокированы, пишет австрийская газета Die Presse. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:03
2024-09-19T14:03
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Десять районов федеральной земли Нижняя Австрия после наводнения все еще остаются заблокированы, пишет австрийская газета Die Presse. По данным издания, глава федеральной земли Йоханна Микль-Лайтнер (от Австрийской народной партии, АНП) заявила, что после наводнения в Нижней Австрии восстановление разрушенных регионов займет "не дни, недели или месяцы, а годы". По словам ее зама, Штефана Пернкопфа (АНП), в общей сложности сейчас эвакуированы около 300 зданий, а "десять поселков или районов федеральной земли по-прежнему остаются недоступными". Число прорывов плотин достигло 20. Ранее выставочный центр в Тульне использовался как временное убежище. Отмечается, что наибольшее количество людей, пребывавших там, составляло 658 человек, с ними были 22 собаки, 15 кошек и три других небольших животных. С помощью вертолета было спасено 117 человек. В четверг временное убежище уже никем не использовалось. После продолжительной жары в конце августа-начале сентября в Австрию пришли дожди и резкое похолодание. Во многих регионах страны зафиксированы подтопления. По словам синоптиков, впервые за всю историю наблюдений в сентябре в Мариацелле в федеральной земле Штирия выпал снег. По последним данным, погибли 6 человек.
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в мире, австрия, штирия
В Нижней Австрии десять районов заблокированы из-за наводнения
Die Presse: десять районов Нижней Австрии после наводнения все еще заблокированы
ВЕНА, 19 сен - РИА Новости.
Десять районов федеральной земли Нижняя Австрия после наводнения все еще остаются заблокированы, пишет австрийская газета Die Presse
.
По данным издания, глава федеральной земли Йоханна Микль-Лайтнер (от Австрийской народной партии, АНП) заявила, что после наводнения в Нижней Австрии восстановление разрушенных регионов займет "не дни, недели или месяцы, а годы".
По словам ее зама, Штефана Пернкопфа (АНП), в общей сложности сейчас эвакуированы около 300 зданий, а "десять поселков или районов федеральной земли по-прежнему остаются недоступными". Число прорывов плотин достигло 20.
Ранее выставочный центр в Тульне использовался как временное убежище. Отмечается, что наибольшее количество людей, пребывавших там, составляло 658 человек, с ними были 22 собаки, 15 кошек и три других небольших животных. С помощью вертолета было спасено 117 человек. В четверг временное убежище уже никем не использовалось.
После продолжительной жары в конце августа-начале сентября в Австрию
пришли дожди и резкое похолодание. Во многих регионах страны зафиксированы подтопления. По словам синоптиков, впервые за всю историю наблюдений в сентябре в Мариацелле в федеральной земле Штирия
выпал снег. По последним данным, погибли 6 человек.