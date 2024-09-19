https://ria.ru/20240919/avdeevka-1973654705.html

Под Авдеевкой нашли схрон с иностранным вооружением

Под Авдеевкой нашли схрон с иностранным вооружением - РИА Новости, 19.09.2024

Под Авдеевкой нашли схрон с иностранным вооружением

Заряды к ПЗРК "Игла" и польские мины обнаружены в схроне под Авдеевкой, рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:14

2024-09-19T15:14

2024-09-19T15:14

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Заряды к ПЗРК "Игла" и польские мины обнаружены в схроне под Авдеевкой, рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального военного округа в пригороде Авдеевки обнаружен схрон с иностранным вооружением, заготовленный ВСУ при отступлении", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, в спрятанном тайнике хранились 29 противопехотных реактивных зарядов к ПЗРК "Игла" производства Болгарии, один реактивный гранатомёт RGW-90 А2 производства США, 40 штук 60-мм мин TNT производства Польши, 6 ручных гранат производства США, и 40 тысяч патронов к стрелковому оружию. По данным ведомства, изъятое вооружение передано для использования в подразделения Минобороны России.

https://ria.ru/20240831/taynik-1969644333.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины