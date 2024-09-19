https://ria.ru/20240919/avdeevka-1973654705.html
Под Авдеевкой нашли схрон с иностранным вооружением
Под Авдеевкой нашли схрон с иностранным вооружением - РИА Новости, 19.09.2024
Под Авдеевкой нашли схрон с иностранным вооружением
Заряды к ПЗРК "Игла" и польские мины обнаружены в схроне под Авдеевкой, рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:14
2024-09-19T15:14
2024-09-19T15:14
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Заряды к ПЗРК "Игла" и польские мины обнаружены в схроне под Авдеевкой, рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального военного округа в пригороде Авдеевки обнаружен схрон с иностранным вооружением, заготовленный ВСУ при отступлении", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, в спрятанном тайнике хранились 29 противопехотных реактивных зарядов к ПЗРК "Игла" производства Болгарии, один реактивный гранатомёт RGW-90 А2 производства США, 40 штук 60-мм мин TNT производства Польши, 6 ручных гранат производства США, и 40 тысяч патронов к стрелковому оружию. По данным ведомства, изъятое вооружение передано для использования в подразделения Минобороны России.
https://ria.ru/20240831/taynik-1969644333.html
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россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Под Авдеевкой нашли схрон с иностранным вооружением
ФСБ: в схроне под Авдеевкой нашли заряды к ПЗРК "Игла" и польские мины