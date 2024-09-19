В ДНР при обстрелах пострадали пять человек
Пушилин: 5 мирных жителей пострадали в четверг при атаках ВСУ по территории ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ДНР
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе пожилая женщина, пострадали в четверг в результате вооруженных атак украинских войск по территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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"Пять мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
По его данным, при обстреле Горловки украинскими войсками пострадали два человека, включая пожилую женщину 1945 года рождения, а при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ Горловку ранения получили два мирных жителя. Кроме того, вследствие сброса боеприпаса с дрона украинских войск на Георгиевку пострадал мужчина. Пушилин отметил, что всем раненым оказана медицинская помощь.
Он также добавил, что повреждения в результате обстрелов получили линия электропередачи и автомобиль в Горловке.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 11 вооруженных атак, выпущено более 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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