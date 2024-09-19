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В ДНР при обстрелах пострадали пять человек - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:13 19.09.2024 (обновлено: 21:30 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/ataki-1973724638.html
В ДНР при обстрелах пострадали пять человек
В ДНР при обстрелах пострадали пять человек - РИА Новости, 19.09.2024
В ДНР при обстрелах пострадали пять человек
Пять мирных жителей, в том числе пожилая женщина, пострадали в четверг в результате вооруженных атак украинских войск по территории ДНР, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:13
2024-09-19T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе пожилая женщина, пострадали в четверг в результате вооруженных атак украинских войск по территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин."Пять мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.По его данным, при обстреле Горловки украинскими войсками пострадали два человека, включая пожилую женщину 1945 года рождения, а при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ Горловку ранения получили два мирных жителя. Кроме того, вследствие сброса боеприпаса с дрона украинских войск на Георгиевку пострадал мужчина. Пушилин отметил, что всем раненым оказана медицинская помощь.Он также добавил, что повреждения в результате обстрелов получили линия электропередачи и автомобиль в Горловке."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 11 вооруженных атак, выпущено более 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин
В ДНР при обстрелах пострадали пять человек

Пушилин: 5 мирных жителей пострадали в четверг при атаках ВСУ по территории ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ДНР
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ДНР - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе пожилая женщина, пострадали в четверг в результате вооруженных атак украинских войск по территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«
"Пять мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
По его данным, при обстреле Горловки украинскими войсками пострадали два человека, включая пожилую женщину 1945 года рождения, а при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ Горловку ранения получили два мирных жителя. Кроме того, вследствие сброса боеприпаса с дрона украинских войск на Георгиевку пострадал мужчина. Пушилин отметил, что всем раненым оказана медицинская помощь.
Он также добавил, что повреждения в результате обстрелов получили линия электропередачи и автомобиль в Горловке.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 11 вооруженных атак, выпущено более 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаДенис Пушилин
 
 
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