https://ria.ru/20240919/ataki-1973724638.html

В ДНР при обстрелах пострадали пять человек

В ДНР при обстрелах пострадали пять человек - РИА Новости, 19.09.2024

В ДНР при обстрелах пострадали пять человек

Пять мирных жителей, в том числе пожилая женщина, пострадали в четверг в результате вооруженных атак украинских войск по территории ДНР, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:13

2024-09-19T21:13

2024-09-19T21:30

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе пожилая женщина, пострадали в четверг в результате вооруженных атак украинских войск по территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин."Пять мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.По его данным, при обстреле Горловки украинскими войсками пострадали два человека, включая пожилую женщину 1945 года рождения, а при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ Горловку ранения получили два мирных жителя. Кроме того, вследствие сброса боеприпаса с дрона украинских войск на Георгиевку пострадал мужчина. Пушилин отметил, что всем раненым оказана медицинская помощь.Он также добавил, что повреждения в результате обстрелов получили линия электропередачи и автомобиль в Горловке."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 11 вооруженных атак, выпущено более 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин