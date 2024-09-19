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Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 19.09.2024
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21:36 19.09.2024 (обновлено: 22:04 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/arest-1973725703.html
Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries
Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 19.09.2024
Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries
Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, рассказал корреспонденту РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:36
2024-09-19T22:04
происшествия
wildberries
москва
россия
татьяна бакальчук
стрельба у офиса wildberries в москве
следственный комитет россии (ск рф)
владислав бакальчук
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, рассказал корреспонденту РИА Новости один из участников процесса.&quot;Арестовали на два месяца&quot;, — сообщил собеседник агентства.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным Следственного комитета, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей и самоуправстве.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
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происшествия, wildberries, москва, россия, татьяна бакальчук, стрельба у офиса wildberries в москве , следственный комитет россии (ск рф), владислав бакальчук
Происшествия, Wildberries, Москва, Россия, Татьяна Бакальчук, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Следственный комитет России (СК РФ), Владислав Бакальчук
Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries

Суд в Москве арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе у офиса Wildberries

© РИА Новости / Антон Вылекжанин | Перейти в медиабанкПолицейские у офиса Wildberries в Москве
Полицейские у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Антон Вылекжанин
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Полицейские у офиса Wildberries в Москве
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, рассказал корреспонденту РИА Новости один из участников процесса.
«

"Арестовали на два месяца", — сообщил собеседник агентства.

В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным Следственного комитета, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей и самоуправстве.
Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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ПроисшествияWildberriesМоскваРоссияТатьяна БакальчукСтрельба у офиса Wildberries в МосквеСледственный комитет России (СК РФ)Владислав Бакальчук
 
 
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