https://ria.ru/20240919/arest-1973725703.html
Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries
Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 19.09.2024
Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries
Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, рассказал корреспонденту РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:36
2024-09-19T21:36
2024-09-19T22:04
происшествия
wildberries
москва
россия
татьяна бакальчук
стрельба у офиса wildberries в москве
следственный комитет россии (ск рф)
владислав бакальчук
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, рассказал корреспонденту РИА Новости один из участников процесса."Арестовали на два месяца", — сообщил собеседник агентства.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным Следственного комитета, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей и самоуправстве.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
https://ria.ru/20240919/bakalchuk-1973655334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries
Суд в Москве арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе у офиса Wildberries