https://ria.ru/20240919/arest-1973725703.html

Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries

Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 19.09.2024

Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, рассказал корреспонденту РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:36

2024-09-19T21:36

2024-09-19T22:04

происшествия

wildberries

москва

россия

татьяна бакальчук

стрельба у офиса wildberries в москве

следственный комитет россии (ск рф)

владислав бакальчук

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, рассказал корреспонденту РИА Новости один из участников процесса."Арестовали на два месяца", — сообщил собеседник агентства.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным Следственного комитета, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей и самоуправстве.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

https://ria.ru/20240919/bakalchuk-1973655334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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