https://ria.ru/20240919/arest-1973714929.html
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве машины в Москве
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве машины в Москве - РИА Новости, 19.09.2024
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве машины в Москве
Замоскворецкий суд Москвы до конца октября продлил срок ареста подорвавшему автомобиль на севере Москвы Евгению Серебрякову*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:29
2024-09-19T19:29
2024-09-19T19:31
происшествия
москва
бодрум
турция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы до конца октября продлил срок ареста подорвавшему автомобиль на севере Москвы Евгению Серебрякову*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Серебрякова* Евгения Николаевича на срок 1 месяц, до 24 октября 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова*, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины. В конце августа Росфинмониторинг внес Серебрякова* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240806/serebryakov-1964298403.html
https://ria.ru/20240804/serebryakov-1963966785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, бодрум, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Бодрум, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве машины в Москве
Суд до конца октября продлил арест Серебрякову по делу о подрыве машины в Москве
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы до конца октября продлил срок ареста подорвавшему автомобиль на севере Москвы Евгению Серебрякову*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Серебрякова* Евгения Николаевича на срок 1 месяц, до 24 октября 2024 года", - рассказал собеседник агентства.
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова*, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
В конце августа Росфинмониторинг внес Серебрякова* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.