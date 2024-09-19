https://ria.ru/20240919/arest-1973714929.html

Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве машины в Москве

Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве машины в Москве - РИА Новости, 19.09.2024

Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве машины в Москве

Замоскворецкий суд Москвы до конца октября продлил срок ареста подорвавшему автомобиль на севере Москвы Евгению Серебрякову*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:29

2024-09-19T19:29

2024-09-19T19:31

происшествия

москва

бодрум

турция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы до конца октября продлил срок ареста подорвавшему автомобиль на севере Москвы Евгению Серебрякову*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Серебрякова* Евгения Николаевича на срок 1 месяц, до 24 октября 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова*, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины. В конце августа Росфинмониторинг внес Серебрякова* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240806/serebryakov-1964298403.html

https://ria.ru/20240804/serebryakov-1963966785.html

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бодрум

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, бодрум, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы