https://ria.ru/20240919/arest-1973704074.html

Еще 11 задержанных в Тутаеве получили семь суток административного ареста

Еще 11 задержанных в Тутаеве получили семь суток административного ареста - РИА Новости, 19.09.2024

Еще 11 задержанных в Тутаеве получили семь суток административного ареста

Еще 11 из 21 задержанного в Тутаеве Ярославской области получили по семь суток административного ареста за неповиновение полиции, сообщает Ярославский областной РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:12

2024-09-19T18:12

2024-09-19T19:07

ярославская область

происшествия

тутаев

рыбинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973589395_0:156:806:609_1920x0_80_0_0_7123b23153febd3a519476bed91d88b1.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еще 11 из 21 задержанного в Тутаеве Ярославской области получили по семь суток административного ареста за неповиновение полиции, сообщает Ярославский областной суд.Ранее в соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах люди в камуфляжной форме задерживают человека. Позже представитель пресс-службы УМВД по региону сообщила РИА Новости, что сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводили оперативные мероприятия в Тутаеве. В администрации Тутаевского района заявили, что "молодые люди устроили драку, все лица задержаны ОМОНом и СОБРом".В четверг утром УМВД по региону сообщило подробности произошедшего. В среду в полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые могут быть вооружены. В итоге силовики задержали 21 человека, изъяли семь единиц травматического оружия. Информированный источник рассказал РИА Новости, что мужчины приехали на разборки из соседнего с Тутаевом города Рыбинск, но полиция инцидент предотвратила, пострадавших нет.Ярославский облсуд в четверг сообщил о том, что Тутаевский городской суд рассмотрел первые административные протоколы в отношении двух участников массового задержания. Они получили по семь суток административного ареста за неповиновение полиции."Всего сегодня Тутаевский городской суд Ярославской области рассмотрел 13 дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ - 13 лиц признаны судом виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, всем назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди данных лиц семь жителей Рыбинска, один житель Рыбинского района, три ярославца, один житель Тутаева и один житель Некоузского района.Пресс-секретарь облсуда Ольга Козлова пояснила журналистам, что остальные восемь протоколов суд рассмотрит в пятницу.Судом установлено, что 18 сентября сотрудники полиции прибыли в Городской парк на улице Соборная в городе Тутаев для проверки оперативной информации о том, что в данном месте состоится встреча лиц, у которых с собой могут находиться вещи и предметы, запрещенные в гражданском обороте. В парке была замечена группа мужчин, имеющих при себе предметы, внешне схожие с огнестрельным и холодным оружием, информирует суд, в связи с чем полиция их задержала.

https://ria.ru/20240912/kuban-1972286062.html

https://ria.ru/20240909/politsiya-1971541827.html

ярославская область

тутаев

рыбинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ярославская область, происшествия, тутаев, рыбинск