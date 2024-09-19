https://ria.ru/20240919/arest-1973697840.html

Суд продлил арест советнику орловского губернатора

Суд продлил арест советнику орловского губернатора - РИА Новости, 19.09.2024

Суд продлил арест советнику орловского губернатора

Советский районный суд в Орле на два месяца продлил арест советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу в связи с продолжением следственных действий,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:46

2024-09-19T17:46

2024-09-19T17:54

орел

происшествия

орловская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948702674_0:207:2560:1647_1920x0_80_0_0_1355f483384c64b911ac01035f59c4ce.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Советский районный суд в Орле на два месяца продлил арест советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу в связи с продолжением следственных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов Орловской области.Лежнев находится под стражей с мая, арест продлевался в июне и в августе. Фигуранту вменяют статью о мошенничестве в составе организованной группы, с использованием служебного положения, по факту хищения денежных средств при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов. Общий ущерб бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составил более 76 миллионов рублей. Также Лежнева подозревают в хищении денежных средств при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу, кроме того, в его отношении возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества.Как сообщила пресс-служба, в четверг следствие ходатайствовало перед судом о продлении ареста в связи с тем, что срок содержания обвиняемого под стражей истекает, однако "окончить предварительное следствие в указанный срок не представляется возможным"."Советский районный суд… продлил срок содержания под стражей обвиняемого С.В. Лежнева на два месяца, то есть до 24 ноября 2024 года", – говорится в сообщении на странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что фигурант обвиняется в совершении двух эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948786604.html

https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html

орел

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

орел, происшествия, орловская область, россия