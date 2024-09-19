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Суд продлил арест советнику орловского губернатора - РИА Новости, 19.09.2024
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17:46 19.09.2024 (обновлено: 17:54 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/arest-1973697840.html
Суд продлил арест советнику орловского губернатора
Суд продлил арест советнику орловского губернатора - РИА Новости, 19.09.2024
Суд продлил арест советнику орловского губернатора
Советский районный суд в Орле на два месяца продлил арест советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу в связи с продолжением следственных действий,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:46
2024-09-19T17:54
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Советский районный суд в Орле на два месяца продлил арест советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу в связи с продолжением следственных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов Орловской области.Лежнев находится под стражей с мая, арест продлевался в июне и в августе. Фигуранту вменяют статью о мошенничестве в составе организованной группы, с использованием служебного положения, по факту хищения денежных средств при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов. Общий ущерб бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составил более 76 миллионов рублей. Также Лежнева подозревают в хищении денежных средств при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу, кроме того, в его отношении возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества.Как сообщила пресс-служба, в четверг следствие ходатайствовало перед судом о продлении ареста в связи с тем, что срок содержания обвиняемого под стражей истекает, однако "окончить предварительное следствие в указанный срок не представляется возможным"."Советский районный суд… продлил срок содержания под стражей обвиняемого С.В. Лежнева на два месяца, то есть до 24 ноября 2024 года", – говорится в сообщении на странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что фигурант обвиняется в совершении двух эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948786604.html
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орел, происшествия, орловская область, россия
Орел, Происшествия, Орловская область, Россия
Суд продлил арест советнику орловского губернатора

Суд в Орле продлил на два месяца арест советнику орловского губернатора Лежневу

© Фото : Сергей Лежнев/ВКонтактеСоветник орловского губернатора Сергей Лежнев
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Сергей Лежнев/ВКонтакте
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Советский районный суд в Орле на два месяца продлил арест советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу в связи с продолжением следственных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов Орловской области.
Лежнев находится под стражей с мая, арест продлевался в июне и в августе. Фигуранту вменяют статью о мошенничестве в составе организованной группы, с использованием служебного положения, по факту хищения денежных средств при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов. Общий ущерб бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составил более 76 миллионов рублей. Также Лежнева подозревают в хищении денежных средств при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу, кроме того, в его отношении возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества.
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Как сообщила пресс-служба, в четверг следствие ходатайствовало перед судом о продлении ареста в связи с тем, что срок содержания обвиняемого под стражей истекает, однако "окончить предварительное следствие в указанный срок не представляется возможным".
«
"Советский районный суд… продлил срок содержания под стражей обвиняемого С.В. Лежнева на два месяца, то есть до 24 ноября 2024 года", – говорится в сообщении на странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что фигурант обвиняется в совершении двух эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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