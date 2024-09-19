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В Приморье арестовали студента за оправдание ВСУ

В Приморье арестовали студента за оправдание ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024

В Приморье арестовали студента за оправдание ВСУ

Суд в Приморье арестовал на 1 месяц 28 дней студента одного из местных вузов, обвиняемого в публичном оправдании деятельности украинской террористической... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:58

2024-09-19T11:58

2024-09-19T11:58

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на 1 месяц 28 дней студента одного из местных вузов, обвиняемого в публичном оправдании деятельности украинской террористической организации, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщило, что следователи в Приморье задержали 19-летнего студента одного из местных вузов за оправдание украинской террористической организации. Он обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). "По ходатайству следователя СКР обвиняемому в оправдании террористической деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней", - говорится в сообщении. По данным следствия, 29 сентября 2023 года обвиняемый разместил в одном из мессенджеров публичные высказывания, оправдывающие деятельность признанного террористическим и запрещенного на территории РФ украинского военизированного объединения.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия