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В Приморье арестовали студента за оправдание ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
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11:58 19.09.2024
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В Приморье арестовали студента за оправдание ВСУ
В Приморье арестовали студента за оправдание ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
В Приморье арестовали студента за оправдание ВСУ
Суд в Приморье арестовал на 1 месяц 28 дней студента одного из местных вузов, обвиняемого в публичном оправдании деятельности украинской террористической... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:58
2024-09-19T11:58
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на 1 месяц 28 дней студента одного из местных вузов, обвиняемого в публичном оправдании деятельности украинской террористической организации, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщило, что следователи в Приморье задержали 19-летнего студента одного из местных вузов за оправдание украинской террористической организации. Он обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). "По ходатайству следователя СКР обвиняемому в оправдании террористической деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней", - говорится в сообщении. По данным следствия, 29 сентября 2023 года обвиняемый разместил в одном из мессенджеров публичные высказывания, оправдывающие деятельность признанного террористическим и запрещенного на территории РФ украинского военизированного объединения.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Приморье арестовали студента за оправдание ВСУ

В Приморье арестовали студента за орпавдание террористической деятельности ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на 1 месяц 28 дней студента одного из местных вузов, обвиняемого в публичном оправдании деятельности украинской террористической организации, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщило, что следователи в Приморье задержали 19-летнего студента одного из местных вузов за оправдание украинской террористической организации. Он обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
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"По ходатайству следователя СКР обвиняемому в оправдании террористической деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 29 сентября 2023 года обвиняемый разместил в одном из мессенджеров публичные высказывания, оправдывающие деятельность признанного террористическим и запрещенного на территории РФ украинского военизированного объединения.
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