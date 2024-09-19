https://ria.ru/20240919/aes-1973734864.html

Эксперт оценил роль России в поставках топлива для АЭС на Западе

Эксперт оценил роль России в поставках топлива для АЭС на Западе - РИА Новости, 19.09.2024

Эксперт оценил роль России в поставках топлива для АЭС на Западе

Россия, как и прежде, играет ключевую роль в поставках топлива для АЭС на Западе, ввод санкций повысит стоимость урана и услуг по его обогащению и переработке... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T23:42

2024-09-19T23:42

2024-09-19T23:43

россия

ссср

украина

джо байден

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Россия, как и прежде, играет ключевую роль в поставках топлива для АЭС на Западе, ввод санкций повысит стоимость урана и услуг по его обогащению и переработке по всему миру, следует из ежегодного доклада о мировой атомной промышленности World Nuclear Industry Status Report (WNISR). "Россия не только развилась в доминирующего международного производителя атомных электростанций. Кроме того, страна играет ключевую роль в поставках топливных услуг, включая добычу урана, его переработку и производство тепловыделяющих элементов для ВВЭР (Водо-водяных энергетических реакторов)", - говорится в докладе, составленном группой международных экспертов под руководством эксперта по атомной энергетике Майкла Шнайдера. Отмечается, что в ЕС есть 19 произведенных по технологии ВВЭР еще в эпоху СССР энергоблоков, на Украине - 15. По сравнению с 2021 годом, в 2023 году доля российских поставок топлива и связанных с этим услуг в ЕС увеличилась. "Усилия по сокращению или устранению зависимостей от России в области природного урана, услуг по его переработке и обогащению, вероятно, приведут к увеличению стоимости", - констатируют авторы доклада. По их словам, взаимозависимость между Россией и ее западными партнерами остается значительной. В частности, у поставщиков комплектующих французского производителя турбин Arabelle "нет иных зарубежных заказчиков, кроме "Росатома". Схожие сложности наблюдаются также у производителей контрольно-измерительных технологий в Германии, говорится в докладе. "Тесная промышленная и рыночная взаимозависимость между российской атомной отраслью и ее западными представителями как минимум частично объясняет нерешительность Европы в вопросе введения санкций против атомного сектора", - считают авторы. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. "Росатом" в комментарии РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркивалось, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.

https://radiosputnik.ru/20240812/uran-1965636389.html

https://ria.ru/20240916/uran-1972882026.html

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ссср

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россия, ссср, украина, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз