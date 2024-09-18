https://ria.ru/20240918/zhenschiny-1973343106.html

Мурманский губернатор рассказал о роли женщин в развитии Арктики

Мурманский губернатор рассказал о роли женщин в развитии Арктики - РИА Новости, 18.09.2024

Мурманский губернатор рассказал о роли женщин в развитии Арктики

Женщины играют ключевую роль в развитии арктических территорий, в том числе Мурманской области, активно участвуют в управлении регионами, создают крепкий тыл... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:04

2024-09-18T11:04

2024-09-18T11:04

мурманская область

санкт-петербург

андрей чибис

алексей чекунков

арктика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Женщины играют ключевую роль в развитии арктических территорий, в том числе Мурманской области, активно участвуют в управлении регионами, создают крепкий тыл для мужей – военных, реализуют новые проекты, которые делают жизнь на севере комфортнее, отметил губернатор Андрей Чибис в ходе Евразийского женского форума, который открылся в Санкт-Петербурге. Четвертый Евразийский женский форум, который открылся в среду в Санкт-Петербурге, начался с заседания Арктической гостиной, в работе которой принял участие мурманский губернатор Андрей Чибис. "В нашей управленческой команде очень много женщин, профессионалов-женщин, которые не только занимают руководящие должности, реализуют целые направления, отвечают за большие проекты, но и очень заботливо относятся к своей семье, к своим близким. И это удивительное сочетание как раз делает нашу Мурманскую область крепче", - отметил Чибис в разговоре с журналистами. "Я много путешествую в российской Арктике и наверняка знаю, что именно там реализуются сейчас проекты, от которых зависит наше будущее, и экономическое, и в целом будущее нашей страны. И в каждом арктическом регионе в управленческой команде просто в жизни ключевую, важнейшую роль играют женщины", - высказал свое мнение министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Выступая на заседании Арктической гостиной, Чибис рассказал о крупных проектах, которые реализуются в Мурманской области и о тех трендах, которые сегодня характерны для развития этой территории. В частности, власти региона прикладывают большие усилия для привлечения на север квалифицированных кадров, для этого запущена и работает программа "Курс на Север", которая с начала года помогла более чем ста специалистам переехать работать на Кольский полуостров. "Сегодня, когда мы боремся за людей, мы привозим в рамках проекта "Курс на Север" педагогов, медработников. В основном девушки к нам приезжают. Но они вместе с собой везут и свою семью, и тех мужчин, которые в том числе работают на производстве и на крупных экономических проектах", - сказал Чибис, добавив, что главный итог - впервые с 1989 года в регион приехало больше людей, чем уехало, и этот тренд на сегодняшний день сохраняется. "У нас большое количество военнослужащих, которые защищают нашу страну, И на дальних подходах, и в море, и под водой, и в зоне проведения специальной военной операции. Их жены не просто ждут дома, заботятся о себе, а активно участвуют в развитии тех военных гарнизонов, которые мы сегодня развиваем", - подчеркнул глава региона Упомянул Чибис и работу Единого волонтерского цента, руководителем которого является его супруга Евгения Чибис. Центр реализует множество проектов с участием женщин, прежде всего, жен военнослужащих, позволяя им получать новые знания и навыки, развивать территории, на которых они живут.

https://ria.ru/20240916/zapolyare-1972923789.html

https://ria.ru/20240905/master-plany-1970797874.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, андрей чибис, алексей чекунков, арктика