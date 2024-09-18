https://ria.ru/20240918/zavod-1973323847.html

Мазур: завод по переработке отходов под Томском готов на 75%

Мазур: завод по переработке отходов под Томском готов на 75% - РИА Новости, 18.09.2024

Мазур: завод по переработке отходов под Томском готов на 75%

Строительная готовность комплекса по переработке отходов, возводящегося под Томском, составляет 75%, в конце сентября планируется начать монтаж оборудования,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:35

2024-09-18T09:35

2024-09-18T11:01

томская область

завод

томск

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ТОМСК, 18 сен - РИА Новости. Строительная готовность комплекса по переработке отходов, возводящегося под Томском, составляет 75%, в конце сентября планируется начать монтаж оборудования, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур. Глава региона проверил ход строительства комплекса по переработке отходов "Сибирь", который строится по концессионному соглашению в рамках национального проекта "Экология". "Стройка идет активно, на площадке ежедневно трудятся более 100 человек. На сегодня строительная готовность объекта составляет 75%. Смонтированы восемь из девяти корпусов, подходит к завершению устройство сетей, начаты работы по благоустройству территории", - сообщил Мазур в своем Telegram-канале. Со ссылкой на концессионера губернатор рассказал, что в Томск уже прибыло более 70% высокотехнологичного оборудования для комплекса по переработке отходов и в конце сентября специалисты должны приступить к его монтажу. "Задача - усовершенствовать систему обращения с отходами в регионе и к 2030 году, по поручению президента, добиться 100% сортировки и 50% переработки бытовых отходов. И, конечно, одна из главных задач - наладить своевременный вывоз мусора из контейнеров во дворах. Будущий комплекс тоже позволит ее решить за счет лучшей логистики", - отметил он.

https://ria.ru/20240913/mazur-1972464943.html

томск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

завод, томск