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Мазур: завод по переработке отходов под Томском готов на 75% - РИА Новости, 18.09.2024
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Томская область
 
09:35 18.09.2024 (обновлено: 11:01 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/zavod-1973323847.html
Мазур: завод по переработке отходов под Томском готов на 75%
Мазур: завод по переработке отходов под Томском готов на 75% - РИА Новости, 18.09.2024
Мазур: завод по переработке отходов под Томском готов на 75%
Строительная готовность комплекса по переработке отходов, возводящегося под Томском, составляет 75%, в конце сентября планируется начать монтаж оборудования,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:35
2024-09-18T11:01
томская область
завод
томск
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ТОМСК, 18 сен - РИА Новости. Строительная готовность комплекса по переработке отходов, возводящегося под Томском, составляет 75%, в конце сентября планируется начать монтаж оборудования, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур. Глава региона проверил ход строительства комплекса по переработке отходов "Сибирь", который строится по концессионному соглашению в рамках национального проекта "Экология". "Стройка идет активно, на площадке ежедневно трудятся более 100 человек. На сегодня строительная готовность объекта составляет 75%. Смонтированы восемь из девяти корпусов, подходит к завершению устройство сетей, начаты работы по благоустройству территории", - сообщил Мазур в своем Telegram-канале. Со ссылкой на концессионера губернатор рассказал, что в Томск уже прибыло более 70% высокотехнологичного оборудования для комплекса по переработке отходов и в конце сентября специалисты должны приступить к его монтажу. "Задача - усовершенствовать систему обращения с отходами в регионе и к 2030 году, по поручению президента, добиться 100% сортировки и 50% переработки бытовых отходов. И, конечно, одна из главных задач - наладить своевременный вывоз мусора из контейнеров во дворах. Будущий комплекс тоже позволит ее решить за счет лучшей логистики", - отметил он.
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завод, томск
Томская область, Завод, Томск

Мазур: завод по переработке отходов под Томском готов на 75%

© Фото : Владимир Мазур/TelegramСтроительство комплекса по переработке отходов "Сибирь" под Томском
Строительство комплекса по переработке отходов Сибирь под Томском - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Владимир Мазур/Telegram
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ТОМСК, 18 сен - РИА Новости. Строительная готовность комплекса по переработке отходов, возводящегося под Томском, составляет 75%, в конце сентября планируется начать монтаж оборудования, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.
Глава региона проверил ход строительства комплекса по переработке отходов "Сибирь", который строится по концессионному соглашению в рамках национального проекта "Экология".
© Фото : Владимир Мазур/TelegramСтроительство комплекса по переработке отходов "Сибирь" под Томском
Строительство комплекса по переработке отходов Сибирь под Томском - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Владимир Мазур/Telegram
Строительство комплекса по переработке отходов "Сибирь" под Томском
"Стройка идет активно, на площадке ежедневно трудятся более 100 человек. На сегодня строительная готовность объекта составляет 75%. Смонтированы восемь из девяти корпусов, подходит к завершению устройство сетей, начаты работы по благоустройству территории", - сообщил Мазур в своем Telegram-канале.
Со ссылкой на концессионера губернатор рассказал, что в Томск уже прибыло более 70% высокотехнологичного оборудования для комплекса по переработке отходов и в конце сентября специалисты должны приступить к его монтажу.
"Задача - усовершенствовать систему обращения с отходами в регионе и к 2030 году, по поручению президента, добиться 100% сортировки и 50% переработки бытовых отходов. И, конечно, одна из главных задач - наладить своевременный вывоз мусора из контейнеров во дворах. Будущий комплекс тоже позволит ее решить за счет лучшей логистики", - отметил он.
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