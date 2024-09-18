https://ria.ru/20240918/youtube-1973414886.html

Депутат: YouTube своими действиями дает толчок развитию российских аналогов

Депутат: YouTube своими действиями дает толчок развитию российских аналогов - РИА Новости, 18.09.2024

Депутат: YouTube своими действиями дает толчок развитию российских аналогов

Своими действиями YouTube даёт хороший толчок для развития отечественных аналогов, которые налаживают свою работу, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:06

2024-09-18T15:06

2024-09-18T15:06

технологии

александр хинштейн

youtube

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Своими действиями YouTube даёт хороший толчок для развития отечественных аналогов, которые налаживают свою работу, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"). "Своими действиями YouTube даёт хороший толчок для развития отечественным аналогам, которые, как мы видим, используя его, налаживают свою работу, совершенствуют платформы, делая их удобнее не только для пользователей, но и для контентмейкеров и рекламодателей. Работы всё ещё много, но сложно отрицать вектор роста российских видеоплатформ", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн отметил, что российские видеоплатформы начали менять программы монетизации для привлечения авторов. По его словам, RuTube запустил новую модель монетизации, которая будет учитывать просмотры как на самом сервисе, так и в пределах видеосети, включающей десятки тысяч сайтов с ежедневным охватом всей аудитории Рунета, а "VK Видео" запускает новую программу монетизации контента, по которой авторы оригинального контента получат от 50% до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах.

https://ria.ru/20240917/youtube-1973199048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, александр хинштейн, youtube, госдума рф, единая россия