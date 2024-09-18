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Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом - РИА Новости, 18.09.2024
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21:28 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/yemen-1973516488.html
Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом
Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом - РИА Новости, 18.09.2024
Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом
Заместитель главы президентского совета Йемена Тарик Салех прибыл в Москву, сообщили в среду РИА Новости в руководящем совете, который управляет... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:28
2024-09-18T21:28
россия
йемен
москва
али абдалла салех
ансар алла
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КАИР, 18 сен - РИА Новости. Заместитель главы президентского совета Йемена Тарик Салех прибыл в Москву, сообщили в среду РИА Новости в руководящем совете, который управляет неподконтрольными движению "Ансар Алла" (хуситам) территориями в Йемене."Заместитель главы Президентского руководящего совета Йемена, бригадный генерал Тарик Салех прибыл в Москву с визитом, который продлится несколько дней", - сказали в совете, отметив, что политик рассчитывает встретиться "с рядом российских официальных лиц".Тарек Салех является племянником погибшего в 2017 году экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, пользуется поддержкой ОАЭ, контролируя побережье на юге Йемена.
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россия, йемен, москва, али абдалла салех, ансар алла
Россия, Йемен, Москва, Али Абдалла Салех, Ансар Алла
Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом

Замглавы президентского совета Йемена Тарик Салех прибыл в Россию с визитом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 18 сен - РИА Новости. Заместитель главы президентского совета Йемена Тарик Салех прибыл в Москву, сообщили в среду РИА Новости в руководящем совете, который управляет неподконтрольными движению "Ансар Алла" (хуситам) территориями в Йемене.
"Заместитель главы Президентского руководящего совета Йемена, бригадный генерал Тарик Салех прибыл в Москву с визитом, который продлится несколько дней", - сказали в совете, отметив, что политик рассчитывает встретиться "с рядом российских официальных лиц".
Тарек Салех является племянником погибшего в 2017 году экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, пользуется поддержкой ОАЭ, контролируя побережье на юге Йемена.
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РоссияЙеменМоскваАли Абдалла СалехАнсар Алла
 
 
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