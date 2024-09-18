https://ria.ru/20240918/yemen-1973516488.html

Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом

Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом - РИА Новости, 18.09.2024

Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом

Заместитель главы президентского совета Йемена Тарик Салех прибыл в Москву, сообщили в среду РИА Новости в руководящем совете, который управляет... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:28

2024-09-18T21:28

2024-09-18T21:28

россия

йемен

москва

али абдалла салех

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964075419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5bc6ea5debc0d66fc99901c01ac1b273.jpg

КАИР, 18 сен - РИА Новости. Заместитель главы президентского совета Йемена Тарик Салех прибыл в Москву, сообщили в среду РИА Новости в руководящем совете, который управляет неподконтрольными движению "Ансар Алла" (хуситам) территориями в Йемене."Заместитель главы Президентского руководящего совета Йемена, бригадный генерал Тарик Салех прибыл в Москву с визитом, который продлится несколько дней", - сказали в совете, отметив, что политик рассчитывает встретиться "с рядом российских официальных лиц".Тарек Салех является племянником погибшего в 2017 году экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, пользуется поддержкой ОАЭ, контролируя побережье на юге Йемена.

https://ria.ru/20240912/iran-1972304442.html

россия

йемен

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, йемен, москва, али абдалла салех, ансар алла