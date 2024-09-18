https://ria.ru/20240918/yemen-1973516488.html
Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом
Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом - РИА Новости, 18.09.2024
Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом
Заместитель главы президентского совета Йемена Тарик Салех прибыл в Москву, сообщили в среду РИА Новости в руководящем совете, который управляет... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:28
2024-09-18T21:28
2024-09-18T21:28
россия
йемен
москва
али абдалла салех
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964075419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5bc6ea5debc0d66fc99901c01ac1b273.jpg
КАИР, 18 сен - РИА Новости. Заместитель главы президентского совета Йемена Тарик Салех прибыл в Москву, сообщили в среду РИА Новости в руководящем совете, который управляет неподконтрольными движению "Ансар Алла" (хуситам) территориями в Йемене."Заместитель главы Президентского руководящего совета Йемена, бригадный генерал Тарик Салех прибыл в Москву с визитом, который продлится несколько дней", - сказали в совете, отметив, что политик рассчитывает встретиться "с рядом российских официальных лиц".Тарек Салех является племянником погибшего в 2017 году экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, пользуется поддержкой ОАЭ, контролируя побережье на юге Йемена.
https://ria.ru/20240912/iran-1972304442.html
россия
йемен
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964075419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75c7f861c49d4104697a7d7ba4dc9f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, йемен, москва, али абдалла салех, ансар алла
Россия, Йемен, Москва, Али Абдалла Салех, Ансар Алла
Замглавы президентского совета Йемена прибыл в Россию с визитом
Замглавы президентского совета Йемена Тарик Салех прибыл в Россию с визитом