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Яровая сообщила о подготовке изменений в законодательство о мигрантах - РИА Новости, 18.09.2024
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12:11 18.09.2024 (обновлено: 14:01 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/yarovaya-1973358627.html
Яровая сообщила о подготовке изменений в законодательство о мигрантах
Яровая сообщила о подготовке изменений в законодательство о мигрантах - РИА Новости, 18.09.2024
Яровая сообщила о подготовке изменений в законодательство о мигрантах
Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики готовит изменения в законодательство, связанные со знанием русского языка, образованием и социальной... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:11
2024-09-18T14:01
общество
госдума рф
ирина яровая
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики готовит изменения в законодательство, связанные со знанием русского языка, образованием и социальной адаптацией мигрантов, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования, социальной адаптации, которые будут нами представлены уже в самое ближайшее время на следующем заседании комиссии", - сказала она журналистам.Яровая добавила, что сейчас остаются вопросы, которые требуют серьезного межведомственного согласования.Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в Госдуму, Верховный суд РФ дал положительный отзыв на них, также сообщила Яровая.
https://ria.ru/20240916/migranty-1973066092.html
https://ria.ru/20240819/migranty-1967139065.html
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общество, госдума рф, ирина яровая
Общество, Госдума РФ, Ирина Яровая
Яровая сообщила о подготовке изменений в законодательство о мигрантах

Комиссия ГД подготовит изменения в законы, связанные с адаптацией мигрантов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИрина Яровая
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики готовит изменения в законодательство, связанные со знанием русского языка, образованием и социальной адаптацией мигрантов, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования, социальной адаптации, которые будут нами представлены уже в самое ближайшее время на следующем заседании комиссии", - сказала она журналистам.
Документы мигранта - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Яровая добавила, что сейчас остаются вопросы, которые требуют серьезного межведомственного согласования.
Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в Госдуму, Верховный суд РФ дал положительный отзыв на них, также сообщила Яровая.
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ОбществоГосдума РФИрина Яровая
 
 
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