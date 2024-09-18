https://ria.ru/20240918/yarovaya-1973358627.html
Яровая сообщила о подготовке изменений в законодательство о мигрантах
Яровая сообщила о подготовке изменений в законодательство о мигрантах - РИА Новости, 18.09.2024
Яровая сообщила о подготовке изменений в законодательство о мигрантах
Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики готовит изменения в законодательство, связанные со знанием русского языка, образованием и социальной... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:11
2024-09-18T12:11
2024-09-18T14:01
общество
госдума рф
ирина яровая
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики готовит изменения в законодательство, связанные со знанием русского языка, образованием и социальной адаптацией мигрантов, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования, социальной адаптации, которые будут нами представлены уже в самое ближайшее время на следующем заседании комиссии", - сказала она журналистам.Яровая добавила, что сейчас остаются вопросы, которые требуют серьезного межведомственного согласования.Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в Госдуму, Верховный суд РФ дал положительный отзыв на них, также сообщила Яровая.
https://ria.ru/20240916/migranty-1973066092.html
https://ria.ru/20240819/migranty-1967139065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, ирина яровая
Общество, Госдума РФ, Ирина Яровая
Яровая сообщила о подготовке изменений в законодательство о мигрантах
Комиссия ГД подготовит изменения в законы, связанные с адаптацией мигрантов