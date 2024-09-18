https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html

Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024

Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries, видеозапись она опубликовала в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:55

2024-09-18T20:55

2024-09-18T20:56

происшествия

москва

россия

татьяна бакальчук

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries, видеозапись она опубликовала в своем Telegram-канале. "Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?", - сказала она. Ранее в среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973422066.html

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Наталья Макарова

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