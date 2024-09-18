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Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024
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20:55 18.09.2024 (обновлено: 20:56 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries, видеозапись она опубликовала в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:55
2024-09-18T20:56
происшествия
москва
россия
татьяна бакальчук
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries, видеозапись она опубликовала в своем Telegram-канале. "Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?", - сказала она. Ранее в среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973422066.html
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происшествия, москва, россия, татьяна бакальчук, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), ситуация вокруг wildberries
Происшествия, Москва, Россия, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация вокруг Wildberries
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

Бакальчук опубликовала видеообращение к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

© Следственный комитет РоссииКадр видео Следственного комитета России из офиса Wildberries в Москве
Кадр видео Следственного комитета России из офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Следственный комитет России
Кадр видео Следственного комитета России из офиса Wildberries в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries, видеозапись она опубликовала в своем Telegram-канале.
«
"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?", - сказала она.
Ранее в среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
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ПроисшествияМоскваРоссияТатьяна БакальчукWildberriesСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация вокруг Wildberries
 
 
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