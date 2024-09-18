https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries, видеозапись она опубликовала в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:55
2024-09-18T20:55
2024-09-18T20:56
происшествия
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татьяна бакальчук
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следственный комитет россии (ск рф)
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries, видеозапись она опубликовала в своем Telegram-канале. "Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?", - сказала она. Ранее в среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
Бакальчук опубликовала видеообращение к мужу после стрельбы в офисе Wildberries