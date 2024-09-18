https://ria.ru/20240918/wildberries-1973500886.html
Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе
Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе - РИА Новости, 18.09.2024
Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе
Wildberries окажет поддержку родным и близким двух охранников, погибших при перестрелке в офисе компании в БЦ "Романов двор", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:35
2024-09-18T19:35
2024-09-18T19:52
стрельба у офиса wildberries в москве
wildberries
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Wildberries окажет поддержку родным и близким двух охранников, погибших при перестрелке в офисе компании в БЦ "Романов двор", сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ."К сожалению, стало известно, что два человека, обеспечивавших безопасность офиса в БЦ "Романов Двор", скончались. От лица компании приносим соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая поддержка", - сказано в сообщении.Там же уточняется, что сотрудники правоохранительных органов и охраны офиса компании получили ранения.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973427375.html
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стрельба у офиса wildberries в москве , wildberries, происшествия
Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Wildberries, Происшествия
Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе
В Wildberries сказали, что окажут поддержу родным и близким погибших охранников
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Wildberries окажет поддержку родным и близким двух охранников, погибших при перестрелке в офисе компании в БЦ "Романов двор", сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
"К сожалению, стало известно, что два человека, обеспечивавших безопасность офиса в БЦ "Романов Двор", скончались. От лица компании приносим соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая поддержка", - сказано в сообщении.
Там же уточняется, что сотрудники правоохранительных органов и охраны офиса компании получили ранения.