https://ria.ru/20240918/wildberries-1973500886.html

Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе

Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе - РИА Новости, 18.09.2024

Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе

Wildberries окажет поддержку родным и близким двух охранников, погибших при перестрелке в офисе компании в БЦ "Романов двор", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:35

2024-09-18T19:35

2024-09-18T19:52

стрельба у офиса wildberries в москве

wildberries

происшествия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Wildberries окажет поддержку родным и близким двух охранников, погибших при перестрелке в офисе компании в БЦ "Романов двор", сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ."К сожалению, стало известно, что два человека, обеспечивавших безопасность офиса в БЦ "Романов Двор", скончались. От лица компании приносим соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая поддержка", - сказано в сообщении.Там же уточняется, что сотрудники правоохранительных органов и охраны офиса компании получили ранения.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973427375.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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