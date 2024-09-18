https://ria.ru/20240918/wildberries-1973472661.html
Из-за стрельбы у офиса Wildberries возбудили уголовное дело
Из-за стрельбы у офиса Wildberries возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.09.2024
Из-за стрельбы у офиса Wildberries возбудили уголовное дело
Из-за стрельбы у офиса Wildberries в Москве возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:27
2024-09-18T17:27
2024-09-18T17:53
происшествия
москва
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Из-за стрельбы у офиса Wildberries в Москве возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК (убийство), частью 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), статьей 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), статьей 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 2 статьи 330 УК (самоуправство)", — уточнили в ведомстве.Сейчас правоохранители работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего."Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения", — добавили в СК."По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина Wildberries, расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались", — указали в ведомстве.Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973436337.html
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Работа следователей в офисе Wildberries после стрельбы
Два человека погибли в результате стрельбы в офисе Wildberries, пострадали семеро, сообщил СК.
Среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.
Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей.
2024-09-18T17:27
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве , россия
Происшествия, Москва, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Россия
Из-за стрельбы у офиса Wildberries возбудили уголовное дело
СК завел уголовное дело из-за стрельбы у офиса Wildberries в Москве
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Из-за стрельбы у офиса Wildberries в Москве возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК (убийство), частью 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), статьей 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), статьей 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 2 статьи 330 УК (самоуправство)", — уточнили в ведомстве.
Сейчас правоохранители работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения", — добавили в СК.
"По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина Wildberries, расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались", — указали в ведомстве.
Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.