https://ria.ru/20240918/wildberries-1973442519.html

Бакальчук выразила соболезнования родным погибшего при стрельбе охранника

Бакальчук выразила соболезнования родным погибшего при стрельбе охранника - РИА Новости, 18.09.2024

Бакальчук выразила соболезнования родным погибшего при стрельбе охранника

Татьяна Бакальчук подтвердила гибель охранника при перестрелке в офисе Wildberries, выразила соболезнования родным охранника, а также пообещала оказать его... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:02

2024-09-18T16:02

2024-09-18T16:07

москва

татьяна бакальчук

wildberries

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук подтвердила гибель охранника при перестрелке в офисе Wildberries, выразила соболезнования родным охранника, а также пообещала оказать его семье всю необходимую помощь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Охранник офиса Wildberries в Москве погиб при стрельбе, сообщил РИА Новости источник в компании, гибель одного человека агентству подтвердили в правоохранительных органах. "К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь", - написала Бакальчук.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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