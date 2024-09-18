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Бакальчук выразила соболезнования родным погибшего при стрельбе охранника - РИА Новости, 18.09.2024
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16:02 18.09.2024 (обновлено: 16:07 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973442519.html
Бакальчук выразила соболезнования родным погибшего при стрельбе охранника
Бакальчук выразила соболезнования родным погибшего при стрельбе охранника - РИА Новости, 18.09.2024
Бакальчук выразила соболезнования родным погибшего при стрельбе охранника
Татьяна Бакальчук подтвердила гибель охранника при перестрелке в офисе Wildberries, выразила соболезнования родным охранника, а также пообещала оказать его... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:02
2024-09-18T16:07
москва
татьяна бакальчук
wildberries
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук подтвердила гибель охранника при перестрелке в офисе Wildberries, выразила соболезнования родным охранника, а также пообещала оказать его семье всю необходимую помощь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Охранник офиса Wildberries в Москве погиб при стрельбе, сообщил РИА Новости источник в компании, гибель одного человека агентству подтвердили в правоохранительных органах. "К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь", - написала Бакальчук.
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москва, татьяна бакальчук, wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве
Москва, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Бакальчук выразила соболезнования родным погибшего при стрельбе охранника

Бакальчук обещала оказать поддержку родным погибшего при стрельбе охранника

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук подтвердила гибель охранника при перестрелке в офисе Wildberries, выразила соболезнования родным охранника, а также пообещала оказать его семье всю необходимую помощь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Охранник офиса Wildberries в Москве погиб при стрельбе, сообщил РИА Новости источник в компании, гибель одного человека агентству подтвердили в правоохранительных органах.
"К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь", - написала Бакальчук.
 
МоскваТатьяна БакальчукWildberriesСтрельба у офиса Wildberries в Москве
 
 
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