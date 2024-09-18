https://ria.ru/20240918/wildberries-1973440663.html

При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека

При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека - РИА Новости, 18.09.2024

При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека

Умер второй сотрудник охраны Wildberries, раненный при стрельбе в офисе в Москве, сообщил РИА Новости источник в компании. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:58

2024-09-18T15:58

2024-09-18T16:24

стрельба у офиса wildberries в москве

wildberries

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Умер второй сотрудник охраны Wildberries, раненный при стрельбе в офисе в Москве, сообщил РИА Новости источник в компании."Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries", — сказал собеседник агентства.В правоохранительных органах также подтвердили РИА Новости гибель двух человек.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973422066.html

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Перестрелка в офисе компании Wildberries Wildberries показала видео сегодняшней перестрелки в офисе компании 2024-09-18T15:58 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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