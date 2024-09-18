https://ria.ru/20240918/wildberries-1973440663.html
При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека
При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека - РИА Новости, 18.09.2024
При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека
Умер второй сотрудник охраны Wildberries, раненный при стрельбе в офисе в Москве, сообщил РИА Новости источник в компании. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:58
2024-09-18T15:58
2024-09-18T16:24
стрельба у офиса wildberries в москве
wildberries
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Умер второй сотрудник охраны Wildberries, раненный при стрельбе в офисе в Москве, сообщил РИА Новости источник в компании."Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries", — сказал собеседник агентства.В правоохранительных органах также подтвердили РИА Новости гибель двух человек.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973422066.html
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Перестрелка в офисе компании Wildberries
Wildberries показала видео сегодняшней перестрелки в офисе компании
2024-09-18T15:58
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стрельба у офиса wildberries в москве , wildberries, москва, происшествия, россия
Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Wildberries, Москва, Происшествия, Россия
При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека
При стрельбе у офиса Wildberries погибли двое охранников