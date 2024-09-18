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В Wildberries назвали зачинщиков перестрелки у офиса компании - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973427375.html
В Wildberries назвали зачинщиков перестрелки у офиса компании
В Wildberries назвали зачинщиков перестрелки у офиса компании - РИА Новости, 18.09.2024
В Wildberries назвали зачинщиков перестрелки у офиса компании
Вооруженные люди, сопровождающие Владислава Бакальчука, первыми открыли стрельбу; попытка незаконного проникновения в офисы Wildberries осуществлялась сразу по... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:26
2024-09-18T15:26
специальная военная операция на украине
происшествия
владислав бакальчук
wildberries
ситуация вокруг wildberries
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные люди, сопровождающие Владислава Бакальчука, первыми открыли стрельбу; попытка незаконного проникновения в офисы Wildberries осуществлялась сразу по двум адресам, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. "Много вопросов о ситуации, по пунктам. Стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука; пострадали сотрудники полиции, сотрудники охраны бизнес-центра от действий людей, сопровождавших Владислава Бакальчука. Попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, это доказывает, что никаких переговоров не планировалось", - сообщили в пресс-службе. Там же уточнили, что у Владислава Бакальчука нет доступа в офис, потому что он не является сотрудником компании. "Как владелец 1% имеет право только на запрос документов", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973388491.html
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происшествия, владислав бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владислав Бакальчук, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве
В Wildberries назвали зачинщиков перестрелки у офиса компании

Wildberries: вооруженные люди, сопровождавшие Бакальчука, открыли стрельбу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейские у офиса Wildberries в Москве
Полицейские у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные люди, сопровождающие Владислава Бакальчука, первыми открыли стрельбу; попытка незаконного проникновения в офисы Wildberries осуществлялась сразу по двум адресам, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
"Много вопросов о ситуации, по пунктам. Стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука; пострадали сотрудники полиции, сотрудники охраны бизнес-центра от действий людей, сопровождавших Владислава Бакальчука. Попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, это доказывает, что никаких переговоров не планировалось", - сообщили в пресс-службе.
Там же уточнили, что у Владислава Бакальчука нет доступа в офис, потому что он не является сотрудником компании. "Как владелец 1% имеет право только на запрос документов", - уточняется в сообщении.
Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладислав БакальчукWildberriesСитуация вокруг WildberriesСтрельба у офиса Wildberries в Москве
 
 
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