https://ria.ru/20240918/wildberries-1973427375.html

В Wildberries назвали зачинщиков перестрелки у офиса компании

В Wildberries назвали зачинщиков перестрелки у офиса компании - РИА Новости, 18.09.2024

В Wildberries назвали зачинщиков перестрелки у офиса компании

Вооруженные люди, сопровождающие Владислава Бакальчука, первыми открыли стрельбу; попытка незаконного проникновения в офисы Wildberries осуществлялась сразу по... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:26

2024-09-18T15:26

2024-09-18T15:26

специальная военная операция на украине

происшествия

владислав бакальчук

wildberries

ситуация вокруг wildberries

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные люди, сопровождающие Владислава Бакальчука, первыми открыли стрельбу; попытка незаконного проникновения в офисы Wildberries осуществлялась сразу по двум адресам, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. "Много вопросов о ситуации, по пунктам. Стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука; пострадали сотрудники полиции, сотрудники охраны бизнес-центра от действий людей, сопровождавших Владислава Бакальчука. Попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, это доказывает, что никаких переговоров не планировалось", - сообщили в пресс-службе. Там же уточнили, что у Владислава Бакальчука нет доступа в офис, потому что он не является сотрудником компании. "Как владелец 1% имеет право только на запрос документов", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973388491.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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