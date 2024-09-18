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Личности участников конфликта у офиса Wildberries продолжают устанавливать - РИА Новости, 18.09.2024
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15:14 18.09.2024 (обновлено: 15:31 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973423261.html
Личности участников конфликта у офиса Wildberries продолжают устанавливать
Личности участников конфликта у офиса Wildberries продолжают устанавливать - РИА Новости, 18.09.2024
Личности участников конфликта у офиса Wildberries продолжают устанавливать
Правоохранители продолжают устанавливать личности всех возможных участников конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:14
2024-09-18T15:31
wildberries
происшествия
москва
стрельба у офиса wildberries в москве
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правоохранители продолжают устанавливать личности всех возможных участников конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Сейчас продолжают устанавливать личности всех возможных участников конфликта", - сказал собеседник агентства.По его данным, в полицию доставлены около 30 человек.
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Wildberries, Происшествия, Москва, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Россия
Личности участников конфликта у офиса Wildberries продолжают устанавливать

Правоохранители устанавливают личности участников конфликта у офиса Wildberries

© Фото : соцсетиОфис компании Wildberries в бизнес-центре "Романов Двор" в Москве
Офис компании Wildberries в бизнес-центре Романов Двор в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : соцсети
Офис компании Wildberries в бизнес-центре "Романов Двор" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правоохранители продолжают устанавливать личности всех возможных участников конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сейчас продолжают устанавливать личности всех возможных участников конфликта", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в полицию доставлены около 30 человек.
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