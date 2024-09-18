https://ria.ru/20240918/wildberries-1973423261.html

Личности участников конфликта у офиса Wildberries продолжают устанавливать

Личности участников конфликта у офиса Wildberries продолжают устанавливать - РИА Новости, 18.09.2024

Личности участников конфликта у офиса Wildberries продолжают устанавливать

Правоохранители продолжают устанавливать личности всех возможных участников конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:14

2024-09-18T15:14

2024-09-18T15:31

wildberries

происшествия

москва

стрельба у офиса wildberries в москве

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правоохранители продолжают устанавливать личности всех возможных участников конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Сейчас продолжают устанавливать личности всех возможных участников конфликта", - сказал собеседник агентства.По его данным, в полицию доставлены около 30 человек.

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