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У офиса Wildberries в Москве задержали около десяти человек
У офиса Wildberries в Москве задержали около десяти человек - РИА Новости, 18.09.2024
У офиса Wildberries в Москве задержали около десяти человек
Около офиса компании Wildberries в центре Москвы произошел конфликт, есть задержанные, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:41
2024-09-18T13:41
2024-09-18T15:03
москва
wildberries
происшествия
россия
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Около офиса компании Wildberries в центре Москвы произошел конфликт, есть задержанные, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Сейчас задержаны порядка десяти человек, остальные обстоятельства выясняются", — добавил собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно проникнуть в здание. Подчеркивалось, что никаких встреч с ним или его представителями запланировано не было.Татьяна Бакальчук прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале. Произошедшее она назвала неудачной попыткой рейдерского захвата."Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем", — говорится в публикации.Бакальчук обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и сделать итоги расследования публичными.
https://ria.ru/20240918/bakalchuk-1961937220.html
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москва, wildberries, происшествия, россия, стрельба у офиса wildberries в москве
Москва, Wildberries, Происшествия, Россия, Стрельба у офиса Wildberries в Москве
У офиса Wildberries в Москве задержали около десяти человек
После потасовки у офиса Wildberries в Москве задержали около десяти человек