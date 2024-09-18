https://ria.ru/20240918/wildberries-1973388491.html

У офиса Wildberries в Москве задержали около десяти человек

У офиса Wildberries в Москве задержали около десяти человек - РИА Новости, 18.09.2024

У офиса Wildberries в Москве задержали около десяти человек

Около офиса компании Wildberries в центре Москвы произошел конфликт, есть задержанные, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:41

2024-09-18T13:41

2024-09-18T15:03

москва

wildberries

происшествия

россия

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Около офиса компании Wildberries в центре Москвы произошел конфликт, есть задержанные, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Сейчас задержаны порядка десяти человек, остальные обстоятельства выясняются", — добавил собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно проникнуть в здание. Подчеркивалось, что никаких встреч с ним или его представителями запланировано не было.Татьяна Бакальчук прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале. Произошедшее она назвала неудачной попыткой рейдерского захвата."Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем", — говорится в публикации.Бакальчук обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и сделать итоги расследования публичными.

https://ria.ru/20240918/bakalchuk-1961937220.html

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