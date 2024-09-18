https://ria.ru/20240918/wildberries-1973384669.html
Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries
Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024
Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries
Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries, в результате которого... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:27
2024-09-18T13:27
2024-09-18T15:03
wildberries
татьяна бакальчук
происшествия
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries, в результате которого были ранены три человека."Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. <...> Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", — сообщила Бакальчук.Она также обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль эту ситуацию. "У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел", — добавила Бакальчук.
https://ria.ru/20240918/bakalchuk-1961937220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, татьяна бакальчук, происшествия, стрельба у офиса wildberries в москве
Wildberries, Татьяна Бакальчук, Происшествия, Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries
Бакальчук назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата