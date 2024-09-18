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Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024
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13:27 18.09.2024 (обновлено: 15:03 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973384669.html
Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries
Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024
Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries
Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries, в результате которого... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:27
2024-09-18T15:03
wildberries
татьяна бакальчук
происшествия
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries, в результате которого были ранены три человека."Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. &lt;...&gt; Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", — сообщила Бакальчук.Она также обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль эту ситуацию. "У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел", — добавила Бакальчук.
https://ria.ru/20240918/bakalchuk-1961937220.html
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wildberries, татьяна бакальчук, происшествия, стрельба у офиса wildberries в москве
Wildberries, Татьяна Бакальчук, Происшествия, Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries

Бакальчук назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве. 18 сентября 2024 года
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве. 18 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве. 18 сентября 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries, в результате которого были ранены три человека.
"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. <...> Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", — сообщила Бакальчук.
Она также обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль эту ситуацию. "У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел", — добавила Бакальчук.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Татьяна Бакальчук: биография и история успеха основательницы Wildberries
Вчера, 12:51
 
WildberriesТатьяна БакальчукПроисшествияСтрельба у офиса Wildberries в Москве
 
 
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