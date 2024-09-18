https://ria.ru/20240918/wildberries-1973384669.html

Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries

Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024

Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries

Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries, в результате которого... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:27

2024-09-18T13:27

2024-09-18T15:03

wildberries

татьяна бакальчук

происшествия

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries, в результате которого были ранены три человека."Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. <...> Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", — сообщила Бакальчук.Она также обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль эту ситуацию. "У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел", — добавила Бакальчук.

https://ria.ru/20240918/bakalchuk-1961937220.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

wildberries, татьяна бакальчук, происшествия, стрельба у офиса wildberries в москве